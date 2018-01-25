HABER

Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 YPG'li terörist yakalandı

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 12:48 | Son Güncelleme 2 saat önce

Son dakika habere göre;Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nda yakalanan YPG'li 7 terörist Hatay'a getirildi.

Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 YPG'li terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında yakalanan YPG'li 7 terörist Hatay'a getirildi.

HAREKAT 6. GÜNÜNDE

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

3'Ü TUTUKLANDI

Harekat kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı. Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Afrin operasyonunda son durum: PYD sıkıştı!
Afrin'den sıcak saatler! Sosyal medyadan paylaşıldı
Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika Afrin

En Çok Okunan Haberler

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Bülent Ersoy’dan kötü haber

Bülent Ersoy’dan kötü haber

Okuyucu Yorumları 16 yorum
En ağır şekilde cezalandirilsinlar. pişmanlıktan ya da itirafciliktan faydalanmasinlar.
Teknoloji nelere kadir değil mi? hava unsurlarımız olmasa çok kayıp verirdik. şimdi düşün bakalım Osmanlıya matbaa nın 400 yıl sonra gelmiş olmasını ve neden yıkıldığını. Rusyanın savunma bütçesi 70 milyar dolar amerikanın 700 milyar dolar bir düiün bakalım
@oozn Lan arkadaşım Osmanlının neden matbbayı kabul etmediğini bi okusana... Okumadan işkembeden Sallama. Kafan var Beynin yok ya......
Şimdi bu adamlar tutuklandı. Ne olacak ömür boyu hapishanelerde bunlara mı bakacağız ödediğimiz vergilerle ? Bu itler asılmalı. Vatanımıza ihanetin bedeli hapis cezası değil can cezası olmalı !
Bide onları mı beslicez
Amerika yine bir şekilde kandırıp salıverdirir o esirleri en iyisi olay yerinde işini bitireceksin ne uğraşıyorsun tut yakala buraya getir bak besle... Tak tak bitti, en temizi!
terör suçluları ivedilikle idam edilmeli bu ülke hiçbir şey den çekmedi terörden çektiği kadar idam getirildiği an TR nin ciddiyetini tüm dünya anlayacaktır.
ne getiriliyorlar,bulundukları yerde yok edilselerdi keşke
getirin besleyelim orda sıkın kafasına gitsin deneme tahtası yapın niye getiriyosunuz ?
neden yakaladiniz sjndi icerde isyan aclik grevi bas agrisi idam geri gelmeli
Bunlar ABD nin maaş bağladığı teröristler.
NE YANİ BİDE ONLARI BESLEYECEĞİZMİ....YAV BIRAKIN DAĞDA KURT,KUŞ AÇ KARDEŞİM...YAPMAYIN ALLAH AŞKINA...HA ...EN BAŞTAN TESLİM OLUR TAMAM ONU BİR KAPTA BARINDIRIRSIN...AMA ÇATIŞMADA YAKALANANLARIN SONU BELLİ...
Terörist Teslim olmuşsa eyvallah Yakalanmışsa affedilmez
hataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa yapıyorsunuz getirmeyin
biride çıkıp demiyo kieyyy abd sen 10 bin km öteden neden burda ki insanlara iyilik yapmaya çalışıyorsun.Türk askeri ile karşı karşıya gelemiyorsun da taşeron mu tutuyorsun yoksa.Türkiyede asker sayısı nüfus kadardır bizler binlerce yıldır savaşırız ülke yıkıp kurmak da ustayız.yeni yetme bir ülke abd parayla askeri güç satın alıp bizi altımı edeceğini düşündün.sen gibi düşünürlerin son savaşları gene Türkler ile olmuştur.
şu an savaş ortamı var acil idam kanunlaştırılsın yurt ici ve yurt dışı pkk hermen ilerihaclıları icin cıkarılacak idam yasası yasallaştırılsın..
Diğer Haberler
'Cin çıkarmak' için çocuğuna eziyet eden anneye istismar davası

'Cin çıkarmak' için çocuğuna eziyet eden anneye istismar davası

Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca evinde sakladı!

Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca evinde sakladı!

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Ülke şokta! Korkunç tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Ülke şokta! Korkunç tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Afrin operasyonunda son durum: PYD sıkıştı!

Afrin operasyonunda son durum: PYD sıkıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.