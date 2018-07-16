‘Son FETÖ’cü Hain Hesap Verene Kadar Mücadelimizi Sürdüreceğiz’

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ikinci yıldönümünde Türkiye genelinde birçok bölge gibi İstanbul’da Avrupa yakasını Asya kıtasına bağlayan köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde binlerce kişi darbe girişiminde hayatını kaybedenler anısına düzenlenen tören için toplandı.

Burda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son FETÖ'cü hain hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Erdoğan, "Pennsylvania’daki melunun büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik bu böyle biline" ifadesini kullandı.

"Darbe dönemini bir daha açılmamak üzere kapattık" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye’yi yolundan alıkoyacak hiçbir güç yoktur" dedi.

Erdoğan konuşmasında, “15 Temmuz bizlere kimin kara gün dostu olduğunu kimin de iyi gün dostu olduğunu gösterdi. Biz millet olarak derin bir hafızaya sahibiz. Yaşadığımız hadiseleri sık sık gündeme getirmesek de onları asla unutmayız” ifadelerini de kullandı.

Darbe girişimi sırasında en az 34 kişinin öldüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, iki yıl önce yaşanan olaylarda en fazla sayıda can kaybının gerçekleştiği noktalardan biriydi.