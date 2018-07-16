‘Son FETÖ’cü Hain Hesap Verene Kadar Mücadelimizi Sürdüreceğiz’

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ikinci yıldönümünde Türkiye genelinde birçok bölge gibi İstanbul’da Avrupa yakasını Asya kıtasına bağlayan köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde binlerce kişi darbe girişiminde hayatını kaybedenler anısına düzenlenen tören için toplandı.
Burda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son FETÖ'cü hain hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
Erdoğan, "Pennsylvania’daki melunun büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik bu böyle biline" ifadesini kullandı.
"Darbe dönemini bir daha açılmamak üzere kapattık" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye’yi yolundan alıkoyacak hiçbir güç yoktur" dedi.
Erdoğan konuşmasında, “15 Temmuz bizlere kimin kara gün dostu olduğunu kimin de iyi gün dostu olduğunu gösterdi. Biz millet olarak derin bir hafızaya sahibiz. Yaşadığımız hadiseleri sık sık gündeme getirmesek de onları asla unutmayız” ifadelerini de kullandı.
Darbe girişimi sırasında en az 34 kişinin öldüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, iki yıl önce yaşanan olaylarda en fazla sayıda can kaybının gerçekleştiği noktalardan biriydi.
İstanbul’da en çok kaybın verildiği nokta olan Boğaziçi Köprüsü’nün adı darbe girişimi sonrası değiştirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapılmıştı.
Anma törenleri çerçevesinde Erdoğan önce Ankara’daki etkinlikte konuştu.
Erdoğan Ankara'daki etkinlikte yaptığı konuşmada "FETO'nun arkasından gelenler bitmez" ifadesini kullandı.
Erdoğan, "onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp tacağız" dedi.
Darbe girişiminden Fethullah Gülen sorumlu tutuluyor.
Darbe girişimi sırasında 250 kişi hayatını kaybetmiş yaklaşık 2200 kişi de yaralanmıştı.
Darbe girişimi sonrası uygulamaya konan Olağanüstü Hal hala devam ediyor.
Darbe girişimi sonrası binlerce kamu görevlisi ya cezaevine gönderildi ya da işlerinden oldu.
Amerika Dışişleri Bakanlığı açıklaması
Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki yıl önceki darbe girişiminde 250 kişinin hayatını kaybettiği binlerce kişinin de çirkin darbe girişiminde hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklamada, hayatlarını kaybedenlerin ve yaralananların yakınlarına en derin taziyelerin sunulduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, darbe girişiminin demokrasiye saldırı olduğu vurgulandı ve Amerika’nın NATO müttefiği Türkiye’ye ve demokratik kuruluşlarına sarsılmaz desteğini tekrardan teyit ettiği belirtildi.
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