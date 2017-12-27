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Son hamlenin ardından ortaya çıktı! işte Türk üçgeni...

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 08:41 | Son Güncelleme 3 saat önce

Türkiye, Afrika ve Orta Doğu’daki hamleleriyle Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu’nda stratejik bir üçgen oluşturdu. Somali ve Katar’daki üslerin ardından Erdoğan’ın talebiyle, Kızıldeniz’in kapısı olan Sudan’ın Sevakin Adası da Türkiye’ye tahsis edildi...

Afrika temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir’den Kızıldeniz kıyısında oldukça kötü halde olan Sevakin Adası’nın iyileştirilmesi için tahsis edilmesini istedi. El Beşir ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğine ‘tamam’ diyerek olumlu yanıt verdi. Sevakin Adası 94 yıl sonra Türkiye’ye tahsis edildi.

AFRİKA’YA AÇILAN KAPI

Basra Körfezi’nde yer alan Katar ve Hint Okyanusu kıyısındaki Somali’de askeri üs kuran TSK’nın ardından Sevakin adasıyla birlikte Kızıldeniz’i de içine alan bölgede stratejik bir Türk üçgeni oluştu. Kızıldeniz’in kapısı olarak bilinen Sevakin adası, Osmanlı’nın Kızıldeniz ve Hicaz’a denizden gelecek tehlikelere karşı güvenliği sağladığı noktaydı. Ticari ve ekonomik öneminden dolayı ‘Afrika’ya açılan kapı’ olarak tanımlanan Sevakin Adası, 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’yla İngiliz işgalindeki Mısır’a bırakıldı. 1956’da İngilizlere karşı bağımsızlığını kazanan Sudan’ın olan adada 40 binden fazla Sudanlı yaşıyor.

TİKA RESTORE EDİYOR

Türkiye, 2011’den beri adayı turizm sektörüne kazandırmak isteyen Sudan’ı destekliyor. TİKA, adada Hanefi ve Şafi camilerinin yer aldığı kompleksin restorasyonu ve çevre düzenlemesini tamamladı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1821’de inşa edilen ve gümrük işlemlerinin yapıldığı tarihi binayı da aslına uygun restore eden TİKA, binanın önüne ayrıca seyir iskelesi inşa etti. Kurum, Muhafaza Binası’nın yenileme çalışmalarına 2016’dan bu yana devam ediyor. Ada da sembolik olarak asker bulundurulması da ihtimal dahilinde gözüküyor.

150 SUBAY MEZUN OLDU

Somali’de geçtiğimiz Eylül’de açılan Türkiye tarafından yapılan Somali Harp Okulu, Astsubay Okulu ve Birlik Eğitim Merkezi açıldı. 200’den fazla Türk askerinin bulunduğu 4 km2’lik askeri üsse Anadolu Kışlası adı verildi. Başkent Mogadişu’daki eğitim kampında aynı anda 1.500 askere eğitim verilebiliyor. Türk askerleri Somali subay ve astsubayları El Kaide bağlantılı radikal terör örgütü El karşı mücadele edebilmeleri için eğitiyor. Önceki gün Somali Ulusal Ordusu’na mensup 150 subayın merkezin ilk mezunları oldu. Mezuniyet törenine katılan askerlere TSK için geliştirilen MPT-76 ve G3 piyade tüfeği ile askeri teçhizat verdiği görüldü. Türkiye’ye teşekkür eden Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo, askerlerden eğitimlerde öğrendiklerini El Şebab’a karşı kullanmalarını istedi.

KATAR’DAKİ ÜS TUGAY OLACAK

Türkiye Katar’ın başkenti DOHA’da, iki ülke arasındaki askeri işbirliğine yönelik TSK Kara Unsur Komutanlığı’nı kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018’den itibaren 3 bin askeri personele ulaşıp tugay boyutuna gelmesi planlanan üssü geçtiğimiz Kasım’da beraberindeki 9 bakan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ziyaret etti. İki ülke Ağustos’ta Katar’ın savunmasına yönelik ‘Demir Kalkanı’ tatbikatı yaptı. Katar’daki askeri üste askerler dışında Türkiye’den gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar da bulunuyor.

Kaynak: İlker Akgüngör / Vatan

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Hint Okyanusu Kızıldeniz Basra Körfezi Orta doğu Türk üçgeni

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
tamam işte hep söylediğim adanızda oldu artık lütfen ülkemi bırakın dünyanın en zengin insanından 5 kat daha zenginsiniz Allah aşkına ülkemi bırakın artık
@erkan_1975_bazzz Adayı anladığın gibi sayın cumhurbaşkanımız şahsına istemedi.ülkeni seven biri olsaydın eleştirme yerine gurur duyardın.
@erkan_1975_bazzz ülke babanın malımı cok rahatsız isen sen bırak biz memnunuz
@erkan_1975_bazzz içeri dışarı konusma...
@erkan_1975_bazzz : Beynini ve kalbini tamamen önyargı kaplamış. Gözlerin kör, anlama kapasiten sıfır, ruhun boş, kalbin taş... Milli duygulardan tamamen arınmış tam bir Brütüs sün...
ne diyosun degisik
@erkan_1975_bazzz yaw he heee...
@erkan_1975_bazzz daha çok beklersiniz osmanlı ruhu ve gücü kurulana kadar devam durmak yok sanada s.s.s
Noldu doğan medya zorunamı gitti?
Cumhurbaşkanımız yerinde bir karar vermiş Dünyaya açılma zamanı geldi geçiyor.
İyiyiz iyi yunan adalarını kaybettik diye moralimiz bozulmuştı, bak sevakin adasını almışız ,artık kimse tutamaz bizi,oralara kadar gitmişken bakın ucra köşelerde ıssız başka adalarda varsa onlarıda alın her birine birer cami yapalım, zaten görüntüde 2 ayrı yapıda minareler gözüküyor,gemiciler, yolcullar,kimsesizler ibadet etsinler,nasıl olsa büyüme %11 çıktı artık zengin bir ülkeyiz parayı harcayacak yer bulamıyorduk.
alalim guzel yorumlari.biride cikar der simdi ne isimiz var orda :)
Boşuna Dünya Lideri demiyorlar.
Çok ama çok önemli bir konumda. ABD orda da işid çıkartır bunun önüne geçmeye çalışır. Bu günleri gördüğüme inanamıyorum. Vay Osmanlı ruhun şad olsun en büyük mirasçın Türkiye yolunda ilerliyor
sevakin adasında ne tür gelir getirecek şeyler var açıklansın???!!!!!!!!!!!!
@serdaralphan66 ahh zavallı fötöşçüler kafaları sadece paraya basıyo ada savunma için alındı turistlik amaç sadece göstermelik anlamazsın ama anlatalım yinede
restarasyon yapacam dıyor yoksa budamı YALANNNN
@dagdeviren66 evet restore edecek gzl gzl asgari üstler kuracak
Türkiyenin uzun vadeli stratejik planlarından biri sadece.Lakin, bir çok kişinin şu an bundan bir şey anlayamaması çok normal.Türkler dünyaya daha son sözünü söylemedi...
Mekkeye saldırtmayı düşünen abd haçlıları planınız bozuldu arabistan yönetimine 1900 yılların başında sokulan ajan aileninde artık yapack bir seyi yok..
Türk üçgeni vay vay vayyyyy tam bir deha bu üçgen ne olacak üçgen olsa siz yamuksunuz..
İşgale uğrayan adalar ne olacak peki onlarada bir çözüm var mı eyy rte
geçici olarak dedi.. verin restore edelim dedi..adam temelli vermedi..oraya restore çalışması için ne kadar harcanacak ne kadar bütçe gidecek.. ayrıca 2011 yılından beri tika ordaki restoreler için ne kadar harcadı...
@saundhand ulan et beyinli, elin gavuru oraların stratejik anlamını çözdü, Türkiyeyi bozguna uğratmaya çalışıyor, içimizdeki senin gibi et beyinli et beyinliler bu stratejiyi anlamıyor. ne benzer okyanus ötesi abd orta doğuya yerleşiyor, aynı kafa bizin suriyede ne işimiz var diyor. ne benzer, yemen bizim neyimize türküsüne. ama yemen ingilizin menfaatine. gerçi sen bu stratejileri çok iyi anlarsında, amaç ihanet ya provake edersin.
@saundhand gerçekten bu kadar aptalmısınız yaa stratejik önemi göremeyecek kadar sonra biz gerici biz yobaz valla ne diyelim sizin yüzünüzden aydın olmaya korkar olduk zavallı el fenerleri
ada da restore edilecek camide yer kalmayacak halk namazını dışarıda hasırların üzerinde kılacak bittikten sonra kabul ederlerse iki hasır hayrıma bende göndereceğim
Bunun karşılığı ne hocam? Ne ödeyeceğiz?
@pdks Somali senelerdir iç savaş veriyor, öncelikle buradan cehalet alıp can vereceğiz, sonrasında sırtımızdan bıçaklanıp tekmeyle kovulacağız
İşte CEHAPE zihniyetinin zoruna gidecek bir haber daha. Onlar şimdi bas bas bağırırlar. Sınırlarımızda duramıyoruz, oralarda ne işimiz var diye. Çünkü dünya politikası, jeopolitik stratejiden anladıkları yok. Avrupa'nın nasıl dünyaya üstün olduğunu her fırsatta car car bağırırlar, ama onların Afrika ve Asya bölgesinde nasıl ilerlediğini, stratejisini göremez. Çünkü onların tek siyaseti AKP'nin ak dediğine, dünyanın en doğru işi de olsa hayır demek, ALKIŞLAMAMAK. İşte bu kadar kısır siyasetçi topluluğu.
Hala tayyip gitsin de gerekirse VATAN da gitsin diyen hainler var ya...Cumhurbaşkanımızı haketmeyenler ülkemden defolup gitsinler......
Yahu aptal yerine koymayın milleti. Gaza getirmeyin. Bir bit yeniği var tabiki bunda. Saddam gibi bir tuzağa çekiliyoruz
işte bunlar büyük beyinlerin eseri beyinsizler anlamaz
kenfini dünyanın önderi sanan birisi üçgen beşgen derken nirhün dikdörtgen içinde bulacak kendisini
osmanlı ruhunu canlandırmanda bazı iç düşmanlarımız hele daha düşman tavırlarla haraket etmeye devam ediyor müslüman türk ulusunun gücünü her halı her bulvarda görmek istemeyen bazı zatların türkiyemizde beraber yaşadığımız karnımızı beraber doyurduğumuz bu içimizdeki sinsi düşmanların zamanı geldiğinde müslüman türk ulusunun gücünü gördüklerinde yapaçakları tavırları nasıl algılayacaklarını şimdiden merak ediyorum. aslı zaten asırlardır bu çaklaların içimizde bir şeytan gibi şeytandanda farklarının olmadığını zaten biliyoruz iki yüzlü şeytan olmaz ama bunlar iki yüzlü şeytanlardır. s.s.s....
cemo3641@ aynn doğru kardesim
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