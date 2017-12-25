Son KHK’lere Tepkiler Sürüyor

Son Güncelleme 6 saat önce 25.12.2017 18:48 |6 saat önce

24 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlanan 695 ve 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere tepkiler sürüyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TÜSİAD, CHP ve İYİ Parti son düzenlemeyi eleştirirken, AKP Sözcüsü, eleştiride bulunanları “felaket tellallığı” yapmakla suçladı.

24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanan 695 ve 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, yalnız muhalefet partilerinin değil iş dünyasının da tepkileri beraberinde getirdi. KHK'larda yer alan ve "sivillere yargı muafiyeti” olarak tanımlanan düzenleme en fazla tepki çeken konu oldu. Tepki gösteren isimlerden biri de Adalet Kalkınma Partisi'nin kurucularından biri önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu. Gül: "696 sayılı KHK, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir” Twitter hesabından kısa bir açıklama yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, KHK'nın gözden geçirilmesini istedi. 11. Cumhurbaşkanı, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İleride hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum” dedi. CHP'ye göre son KHK'yla sivil çeteler kurulabilir

Cumhuriyet Halk Partisi ise Kanun Hükmünde Kararnamelerin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun olağanüstü toplantısı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, KHK gibi uygulamaların demokrasi dışı yönetimlerde olabileceğini söyledi. Tezcan, "Bu KHK'lar Türkiye'de devleti ve toplumu militarize eden anlayışı işaret ediyor. Yapılan uygulamaların siyaset literatüründe adı çok nettir. Buradan demokrasi değil faşist rejimler, diktatörlükler çıkar. Türkiye bu noktaya sürüklenmiştir. Bu KHK'ların en çok tartışılan maddesi 121. maddesi. Bir cezasızlık hükmü içeren madde. Resmi sıfatı olsa da olmasa da devletin görevlisi olmadan sokaktan geçen kişi ‘terörle mücadele ediyorum' diye üzerine vazife alıp suç işlerse buna ‘ceza vermeyeceksin' diyor. (Bu) Militarist ve faşist devletlerde olur. Sivil milisler eliyle toplumu korkutmak isteyen diktatörlüklerde olur. Bu madde iktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesidir. Sivil çetelere altyapı hazırlama maddesidir” dedi.

İYİ Parti: "KHK derin bir devlet krizidir” Benzer bir eleştiri de İYİ Parti'den geldi. Partili milletvekilleriyle bir basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, KHK'da yer alan 121. Madde'nin bir nevi "genel af” olarak anlaşılması gerektiğini ifade etti. İYİ Parti Sözcüsü, "Türkiye'de bugün, şaibeli bir referandumla kabul edilen Anayasa tamamen yürürlüğe girmemişken bile KHK'lerle ‘mutlak kuvvetler birliği sistemi' tesis edilmiştir. KHK ile idare, Yargıtay ve Danıştay'a üye atayabilecektir. Bunun açık tercümesi yargının Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıdır. KHK bir anayasa krizi olmanın yanı sıra derin bir devlet krizidir. Diğer yandan aynı kararnamede bulunan, ‘Resmi bir sıfat taşıyıp- taşımadıklarına veya resmi veya resmi görevi yerine getirip- getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluk doğmaz,' hükmü yarattığı hukuki sonuçlar bakımından bir genel af niteliğindedir” dedi.

Çıray: "Son KHK demokrasinin ölüm fermanı” Çıray, CHP'nin Pazar gün çıkan KHK'ları iptal için başvuracağı Anayasa Mahkemesi'nin daha önce benzer başvurular için "yetkisizlik kararı vermesini de eleştirdi. "Anayasal hukuk devleti ister siyasiler, ister vesayet güçleri tarafından tehlikeye düşürüldüğü zaman Anayasamızı kim koruyacak? Tabii ki Anayasa Mahkemesi koruyacak. Ancak Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya aykırı olan KHK'lar konusunda yetkisizlik belirterek varlığını tartışma konusu yapmışken bunu nasıl yapacak? Bir sabah yine bir KHK ile AYM lağvedilirse kime başvuracağız? Son çıkan KHK bir iç savaşı tetiklemek isteyen provokatör milislerin işini kolaylaştırmaktadır. Bu kararname ile bir grup sapığın 15 Temmuz ile bağlantılandıracağı herhangi bir muhalif eylemi yapan eylemcilere palalarla kesip, silahlarla katletmeleri meşru hale gelecektir. Kısacası son KHK kuvvetler birliği rejiminde can çekişen demokrasimizin ölüm fermanıdır. Uyarıyoruz; bu linç kültürünün teşvikidir. Allah korusun hala bir yerlerde saklanmış olan ‘gladyo'nun provokasyonuyla iç savaşa zemin hazırlanabilir.”

Bir diğer muhalefet partisi HDP de tüm muhalefet partileri ortak bir tavır belirlemeye çağrısında bulundu. TÜSİAD: "Ülkemizin hızla OHAL şartlarını geride bırakması gerekiyor” Türkiye'nin "patronlar kulübü” olarak bilinen TÜSİAD da 24 Aralık'ta yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname sonrasında yazılı bir açıklama yayınlayarak açık uçlu düzenlemelerin toplumun huzurunu etkileyecek sıkıntılara neden olabileceğine dikkat çekti. Açıklamada, "Kuşkusuz, terörle mücadele mutlak bir kararlılıkla devam etmelidir. Ancak bu yönde başarılı bir politikanın temelinde, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması da yer almalıdır. 15 Temmuz hain darbe teşebbüssü sonrasında, ülkemizin artık hızla OHAL şartlarını geride bırakması gerekir. Bu ilerleme demokratik değerlerimiz, güvenlik ortamımız, uluslararası etki alanımız ve ekonomik rekabet gücümüz açısından elzemdir. Endişemiz, son KHK ile toplumumuzdaki bölünme ve güvensizlik ortamının daha da derinleşmesidir. Bu düzenlemeler Türkiye'de demokrasi, güvenlik ve hukuk devleti görünümüne zarar verebilir” denildi.