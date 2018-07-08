Son OHAL KHK'sı ile 18 bin 632 kamu personeli ihraç edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) olduğu belirtilen 701 sayılı düzenleme ile kamuda 18 bin 632 personel ihraç edilirken, 148 personel ise görevlerine iade edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile, 12 dernek, 3 gazete, 1 televizyon kanalı da kapatıldı.
OHAL'in 18 Temmuz gecesi ona ermesi bekleniyor.
Söz konusu KHK ile ihraç edilen kişilerin kurumlara göre dağılımı şöyle:
Daha önce görevden ayrılan 324 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1167 ve jandarmadan 35 personelin de rütbeleri alındı.
Yurt dışında öğrenim gören bir kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.
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