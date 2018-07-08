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Son OHAL KHK'sı ile 18 bin 632 kamu personeli ihraç edildi

08.07.2018 10:43 | Son Güncelleme

18 Temmuz gecesi kalkması beklenen Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan 701 sayılı KHK ile kamuda 18 bin 632 personel ihraç edildi, 148 personel ise görevlerine iade edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile 12 dernek, 3 gazete ve bir televizyon kanalı da kapatıldı.

Son OHAL KHK'sı ile 18 bin 632 kamu personeli ihraç edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) olduğu belirtilen 701 sayılı düzenleme ile kamuda 18 bin 632 personel ihraç edilirken, 148 personel ise görevlerine iade edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile, 12 dernek, 3 gazete, 1 televizyon kanalı da kapatıldı.

OHAL'in 18 Temmuz gecesi ona ermesi bekleniyor.

Söz konusu KHK ile ihraç edilen kişilerin kurumlara göre dağılımı şöyle:

  • Kara Kuvvetleri'nden 3077, Deniz Kuvvetleri'nden 1126, Hava Kuvvetleri'nden 1949 subay ve astsubay,
  • Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 649 subay, astsubay ile uzman çavuş
  • Adalet Bakanlığı'ndan hakim adayı, infaz ve koruma memurlarının da aralarında olduğu 1052 kişi
  • 4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam
  • Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 8998 personel

Daha önce görevden ayrılan 324 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1167 ve jandarmadan 35 personelin de rütbeleri alındı.

Yurt dışında öğrenim gören bir kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.

Kapatılan dernekler

  • Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Adıyaman)
  • Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği (Ankara)
  • Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara)
  • Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği (Ankara)
  • Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği (Gaziantep)
  • Özer Hukuk ve Düşünce Derneği (Kahramanmaraş)
  • Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği (Kahramanmaraş)
  • Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği (Kilis)
  • Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kocaeli)
  • Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği (Malatya)
  • Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği (Samsun)
  • Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (Şanlıurfa)

Kapatılan gazete ve televizyonlar

  • Halkın Nabzı ve Özgürlükçü Demokrasi (İstanbul)
  • Welat gazetesi (Diyarbakır)
  • Avantaj TV
    PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
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