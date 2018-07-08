Son OHAL KHK'sıyla büyük ihraç dalgası

Kararname ile 18 bin 632 kişi ihraç edildi. 12 dernek, üç gazete ve bir televizyon kapatıldı. 1526 kişinin rütbesi alındı.Hükümetin "Emniyet ve TSK’dan ihraçlar olacak" diye duyurduğu ve "Son OHAL KHK'sı" olarak tanımladığı 701 sayılı KHK yayımlandı. Kararname ile 18 bin 632 kişi ihraç edildi. 12 dernek, üç gazete ve bir televizyon kapatılırken, 148 kişi kamudaki görevlerine iade edildi. "Son KHK"yla gelen ihraç dalgası nerdeyse tüm kurum ve kuruluşları vurdu. İhraçlardan; TBMM, Yüksek Seçim Kurulu, Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı, TRT, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Kalkınma Bankası, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türk İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Adalet, Enerji ve Dışişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Kalkınma bakanlıkları başta olmak üzere çok sayıda askeri personel ve akademisyenler de etkilendi.

Genelkurmay'dan 10, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bin 126, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bin 949 kişi ihraç edildi. Üniversitelerden 199 akademik, 52 de idari personel ihraç edildi. İhraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ve 4 kaymakam da yer aldı. "Barış akademisyenlerine" ihraç KHK ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı barış bildirisini imzalayan akademisyenler ile imzacı akademisyenleri görevlerinden uzaklaştıran eski rektör Adnan Kasman da ihraç edildi. "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiri imzacıları Prof. Cem Terzi, Prof. İzge Günal, Prof. Halil Resmi, Doç. Halis Ulaş, Prof. Yeşim Edis Şahin, Prof. Ayşen Uysal, Dr. Nuri Erkin Başer, Araştırma görevlileri Aydın Arı, Serap Sarıtaş, Dilek Karabulut, Özer Yersüven ve öğretim görevlisi Emel Yuvayapan da ihraç edildi. İmzacı akademisyenler haklarında başlatılan soruşturma kapsamında bir yıl önce görevlerinden uzaklaştırılmışlardı. Akademisyenler hakkında soruşturma başlatan eski rektör Adnan Kasman da, hakkında başlatılan Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı.

Son KHK ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinden 6 öğretim görevlisi daha ihraç edildi. Ege Üniversitesi'nden de 5 öğretim görevlisi ihraç edilenler arasında yer aldı. İhraç edilenler ne olacak? Son KHK'yla ihraç edilenlere herhangi bir tebligat yapılmayacak. Kamu görevinden çıkarılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınacak. Görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekler. Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler. Üzerlerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği gibi görevleri de sona erecek. Silah ruhsatları, 'gemi adamlığına' ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek. Oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içerisinde çıkarılacaklar. İhraç edilenler özel güvenlik şirketlerinin kurucu, ortağı veya çalışanı olamayacak. Haklarında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine bildirimde bulunulacak. Pasaportları iptal edilecek. Kamu görevinden çıkarılanlar üzerlerinde taşıdıkları meslek adlarını, ünvanları, sıfatları kullanamayacak.

Kapatılan dernek, gazete ve televizyonlar KHK ile 12 dernek, 3 gazete ve bir televizyon da kapatıldı. Kapatılan dernekler şöyle; Adıyaman FEM Dersanesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Adıyaman), Furkan İlim ve Hizmet Derneği (Ankara), Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara), Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Ankara), Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği, Özer Hukuk ve Düşünce Derneği (Kahramanmaraş), Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği (Kahramanmaraş), Kilis İmam Hatip Mensupları ve Hafızları derneği (Kilis), Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği (Malatya), Samsun Özgürlükçü Gençlik derneği (Samsun), Viranşehir sanayici ve İşadamları Derneği (Şanlıurfa) KHK ile İstanbul'da yayımlanan Halkın Nabzı gazetesi ile Özgürlükçü Demokrasi gazeteleri ile Diyarbakır'da yayımlanan Welat gazetesi hakkında da kapatma kararı verildi. Ayrıca Avantaj TV logosu ile yayın yapan bir televizyon kanalı da kapatıldı.