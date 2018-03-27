Son Rusya gerilimi ile cevabı aranan soru: Ne kadar endişelenmeliyiz?

İki tarafın da ülke yönetmek konusunda farklı fikirleri vardı ve her biri kendi yönetim sisteminin üstünlüğüne inanmıştı. Aralarındaki gerilimin kaynağı da zaten buydu; rakibin kendi inanç sistemini dünyaya yaymaya çalıştığına inanış.

Bunun yerine, tarihçiler bu dönemi iki farklı devlet sistemi arasındaki savaş olarak değerlendirdi. ABD ve Batı kapitalist düzeni, Sovyetler Birliği komünizmi temsil ediyordu.

İki taraf da bu yıllar arasında, nükleer savaş endişesi nedeniyle bir diğeri ile hiçbir zaman doğrudan savaşmadı.

Bu tabir, Sovyetler Birliği ile ABD arasında 1945 ila 1989 yılları arasında yaşanan gerilimli ilişkiyi tanımlamak için kullanılıyor.

Ancak bununla birlikte şimdi Moskova ile Batı arasında ilişkileri dondurmaya varabilecek diplomatik krizlerden ve hatta Soğuk Savaş dönemine yeniden girilebileceğinden endişe ediliyor.

Bu yaşanan, Soğuk Savaş döneminin zirve yaptığı yıllardan bu yana en büyük sınır dışı olayıydı.

Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından düzinelerce Rus diplomat, bir eski Rus ajanının İngiltere'de zehirlenmesine karşılık olarak sınır dışı edildi.

Rusya ile Batı arasında uzun süredir devam eden gerginlikte Pazartesi günü önemli bir dayanışma gösterisi gerçekleşti.

Gerilim nasıl başladı?

Bunun tek bir cevabı yok ama tarihçiler genel olarak İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin bir dönüm noktası olduğu yönünde görüş birliğine sahip.

ABD ve Sovyetler Birliği savaş sırasında müttefikti ancak bu ortak düşman olan Nazi Almanyası'na karşı zoraki bir birliktelikti ve uzun sürmedi.

İkinci Dünya Savaşı Avrupa'yı ikiye bölerken, bu iki taraf Dünya'nın süper güçleri olarak ortaya çıktı.

Birbirine zıt inanç sistemlerine uygun olarak, savaş sonrası Dünya'da kurulacak düzen ve Avrupa'nın nasıl bölünmesi gerektiği konusunda farklı fikirleri vardı.

Bu farklılık, gerilim dolu bir rekabete ve ilişkilerin dondurulmasına varan bir güç savaşına yol açtı.

Peki sonrasında ne oldu?

İki taraf geniş ittifaklar organize etti. ABD ve Batı, NATO'yu oluştururken, Sovyetler Birliği, Avrupa'nın doğusundaki Macaristan ve Polonya gibi ülkelerle birlikte Varşova Paktı'nı kurdu.

İki taraf da diğerinden korkuyordu ve büyük bir hızla silah üretmeye ve depolamaya başladılar.

1960'lara gelindiğinde her iki ülke de, kıtalar arası yüksek hızlı nükleer füze gönderme kapasitesine ulaşmıştı. 1970'lere yaklaşırken ise ikisi de anti-balistik füze savunma sistemleri geliştirmeyi başardı.