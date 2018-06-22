Son Seçim Anketleri Seçmenin Oy Tercihini Etkiliyor Mu?

Seçim araştırmaları ya da kamuoyuna daha yaygın kullanılan ismiyle seçim anketleri, Türkiye’de her zaman çok tartışılır oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi kariyerinin ilk büyük zaferi olan 1994 yerel seçimlerinde rakiplerinden Zülfü Livaneli’nin oyunun yüksek gösterilmesi o dönem Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan AKP Genel Başkanı’nın bugün CHP milletvekili olan dönemin Anavatan Partisi adayı olan İlhan Kesici’nin önüne geçmesini sağladığı iddiası hep konuşuldu.

Bir başka dikkate değer anket sonucu ise bugünkü siyasi tablonun oluşmasının sağlayıcılarından biri olarak gösteriliyor.

Doçent Erdoğan: Seçim anketlerinin vebali oluyor

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Emre Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinde işadamı Cem Uzan’ın başkanlığını yaptığı Genç Parti’yi baraj üstü gören bir anket sonucuna işaret ediyor.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Doçent Erdoğan, “Siz Genç Parti’nin barajı geçeceğini, DYP’nin barajı geçemeyeceğini söylerseniz insanlar DYP’den Genç Parti’ye oy kaydırırlar. Ne oldu? GP %7.24’le baraj altı kaldı, DYP 100 binlerle sayılacak bir oyla %9.52’yle baraj altı kaldı. DYP barajı geçseydi AK Parti %34 oyla %52’lik bir meclis sağlayamaz, daha denetlenebilir olurdu. İşte vebal bu. Bunun vebali vardır” diyor.