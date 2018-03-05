Son seçimde %0,7 oy alan Saadet Partisi neden siyasetin gündeminde?

Olumlu yanıt almasa da, bununla yetinmedi, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'u "ikna" için gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde görüştüğü ve Refah Partisi'ndeyken birlikte siyaset yaptığı SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bizzat "ittifak" önerisi götürdü.

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün de içinden çıktığı, adını Necmettin Erbakan'ın koyduğu "Milli Görüş" geleneğini temsil eden SP, 1 Kasım 2015'teki son genel seçimlerde aldığı yüzde 0,7'lik oy oranına ve 2019 seçimlerine bir yıldan uzun bir süre olmasına karşın, bir anda siyasetin en çok konuşulan partisi haline geldi.

"Milli-yerli" söylemiyle "hayır"da buluşanları bir anlamda "karşı cepheye itme" taktiği izleyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda esirgediği tek siyasi parti ise Saadet Partisi (SP) oldu.

Türkiye, 2019'da cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birine hazırlanırken, AKP-MHP-BBP eksenli "Cumhur İttifakı"na karşı, 16 Nisan referandumunda "hayır cephesinde" yer alan siyasi partiler "ilkesel birliktelik" için formül arayışına girdi.

Erdoğan, "milli-yerli" söylemini sağlam bir tabana oturtmak için de Milli Görüş'ü temsil eden muhafazakar çizgideki SP'yi ittifakına katmak istiyor.

Parlamento dışındaki Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) de yanına alarak kendi tanımlamasıyla "milli-yerli" cephe oluşturma hesabı yapan Erdoğan, CHP'yi HDP ile ittifaka zorluyor.

MHP ile Cumhur İttifakı'nı oluşturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 seçimlerini "iki cepheli" olarak tasarlıyor.

SP'yi "kilit parti" haline getiren etkenler ve bundan sonraki sürece ilişkin siyasi kulislerde konuşulanlar ana başlıklarıyla şöyle:

Karamollaoğlu'nu siyaset gündeminin ön sıralarına çıkaran bir başka gelişme ise "hayır cephesinde" yer alan siyasi partilerin "ilkesel birliktelik" yapabileceği yönündeki açıklamasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen destek oldu.

Ancak Karamollaoğlu, bu görüşmelerde, "ittifakın şu anda gündemlerinde olmadığını" belirtip, Cumhur İttifakı içinde yer almayacağını net olarak ifade etti.

Çünkü oy oranı yüzde 5'lerin altında bile olsa SP'nin AKP'nin de tabanını oluşturan "muhafazakar" seçmen üzerinde etkisi büyük.

SP'nin de ittifakta yer almasıyla "milli/yerli" söyleminin daha da inandırıcı olacağı düşünülüyor.

AKP; Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'yi MHP eliyle Fethullah Gülen Cemaati, CHP ve HDP yi ise hem PKK hem de Gülen Cemaati ile yanyana gösterme üzerinden seçim stratejisi kuruyor.

Bu nedenle de Erdoğan için SP'yi Cumhur İttifakı'na katmak büyük önem taşıyor.

SP neden AKP'ye "hayır" diyor?

Erdoğan'ın geçmişte içinde "yenilikçi" hareket başlatarak, 2000'li yılların başında yolunu ayırdığı Milli Görüş'ü temsil eden SP, 16 Nisan referandumunda "hayır" cephesinde yer aldı.

Genel Başkan Karamollaoğlu, Erdoğan ve dolayısıyla AKP'nin, "ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı" üslubundan rahatsızlığını her fırsatta dile getiriyor.

Siyasette "birleştirici" dile gereksinim olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, AKP'nin "rant üzerine" kurulu olduğunu belirttiği ekonomi politikalarını da her fırsatta eleştiriyor.

SP, Erdoğan'ın önce bizzat kendisinin, daha sonra da kurmayları aracılığı ile götürdüğü "ittifak" önerisini ise kesin bir dille reddetti.