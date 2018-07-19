Sona Eren OHAL’in Ardından Yeni Terör Yasası Görüşülüyor

15 Temmuz 2016’da hükümeti devirmek amacıyla düzenlenen darbe girişiminin ardından başlatılan ve yedi kez uzatılan OHAL uygulaması bugün (19 Temmuz) sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesinde OHAL’i sona erdirme sözü vermişti.
OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle, 75 bin kişi gözaltına alınmış, 100 binden fazla kişiyse kamu hizmeti görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Bu kişiler, hükümetin darbeden sorumlu tuttuğu Fettullah Gülen’le ya da PKK’yla bağlantısı olmakla itham ediliyor.
TBMM Adalet Komisyonu, AKP Milletvekilleri tarafından hazırlanan yeni terörle mücadele düzenlemelerini görüşmeye başladı. Düzenleme kamu çalışanlarının üç yıl boyunca meslekten çıkartılabilmesi, belli yer ve saatte toplanmanın yasaklanması ve gözaltına alınanların hakkında suçlama yapılmadan 12 güne kadar tutulabilmesi gibi maddeler içeriyor.
Tasarının gelecek hafta mecliste oylanması bekleniyor.
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