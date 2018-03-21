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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı gözaltında

21.03.2018 09:02 | Son Güncelleme

SONAR kamuoyu araştırma şirketinin başkanı ve kurucusu Hakan Bayrakçı Ankara'da gözaltına alındı.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı gözaltında

SONAR kamuoyu araştırma şirketinin başkanı Hakan Bayrakçı gözaltına alındığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ancak Bayrakçı, gözaltı gerekçesine ilişkin bilgi vermedi.

CHP milletvekili Barış Yarkadaş ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bayrakçı'nın hakkında gitmediği bir duruşmadan ötürü yakalama kararı olduğunu ve gözaltı nedeninin de bu karar olduğunu belirtti.

Bayrakçı'nın avukatı Fidel Okan da Twitter'dan Bayrakçı'nın ifadesini vermesinin ardından serbest bırakılmasını beklediklerini açıkladı.

DW/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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