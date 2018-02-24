Sondaj krizinde AB'den Türkiye'ye Varna resti

AB liderlerinin Türkiye'ye tepki olarak 26 Mart'taki Varna zirvesini iptal etmeleri gündemde.Türk savaş gemilerinin, İtalyan devletinin kontrolündeki enerji şirketi ENI'ye ait bir sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarındaki faaliyetlerine engel olmasıyla gerilen Ankara-AB ilişkilerinde tansiyonu daha da yükseltecek bir açıklama geldi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel'deki AB liderler zirvesinden sonra gazetecilere konuştu. Tusk, AB üyesi ülkelerin liderlerinin Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiklerini ve "Türkiye'ye bu eylemlerine son vermesi için acilen çağrıda" bulunduklarını söyledi.

Tusk, liderlerin, Güney Kıbrıs'ın "AB hukuku ve uluslararası hukuk çerçevesinde kendi doğal zenginliklerini araştırıp işletme" hakkı olduğunu vurguladıklarını belirtti.

Tusk, Ankara ile "işbirliğine hazır olduklarını" ancak AB liderlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde görüşüp görüşmeyeceğine 22-23 Mart'taki AB Konseyi zirvesinde karar vereceklerini açıkladı.