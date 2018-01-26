Soros: Trump yönetimi dünya için bir tehdit

Daha önce göçmen yasağı nedeniyle Demokrat savcılarla Başkan Trump'a yönelik bir dizi davada iş birliği yapan Soros Trump yönetimini Davos'taki açıklamalarında yine eleştirdi.

'2020 YA DA DAHA KISA SÜREDE YOK OLACAK GEÇİCİ BİR FENOMEN'

Bloomberg News'un aktardığına göre 87 yaşındaki Macaristan asıllı milyarder "Trump yönetimini dünya için bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bunun 2020'de ya da daha kısa sürede ortadan yok olacak tamamen geçici bir fenomen olduğunu düşünüyorum" dedi.

'2018'DE DEMOKRATLARIN SEÇİMİ KAZANMASINI BEKLİYORUM'

Soros sözlerini "Çekirdek destekçilerini harekete geçirme konusunda Trump'ın hakkını veriyorum. Ancak her çekirdek destekçisine karşı eşit şekilde harekete geçen daha fazla sayıda çekirdek muhalif yarattı. Bu nedenle 2018'de Demokratların seçimi kazanmasını bekliyorum" dedi.

ABD'de 6 Kasım'da Kongre ara seçimleri yapılacak. Açıklaması sonrası kimileri Soros'a hak verirken kimi sosyal medya kullancılara ise "Soros daha büyük tehlike" tweetleri attı.

'GOOGLE VE FACEBOOK DAHA SIKI DÜZENLEMELERE TABİ TUTULMALI'