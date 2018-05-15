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Soros Vakfı Macaristan’ı Terkediyor

15.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

Son dönemlerde Başbakan Viktor Orban’ın hedefi haline gelen George Soros Budapeşte’deki vakfını 31 Ağustos’ta kapatıyor. Açık Toplum Vakfı’nın merkezi, Eylül ayında bu kez başka bir ülkede açılacak

Macar asıllı Amerikalı milyarder ve yatırımcı George Soros’un Açık Toplum Vakfı’nın Macaristan'ı “politik baskı” nedeniyle terketme kararı aldığı ve vakfın merkezini Berlin’e taşıyacağı açıklandı.

Son dönemlerde Macaristan'da Başbakan Viktor Orban’ın hedefi haline gelen Soros'un Budapeşte’deki vakfının 31 Ağustos’ta faaliyetini durduracağı, yaklaşık 100 çalışanıyla birlikte Berlin’deki yeni merkezin ise sonbahar aylarında açılacağı duyuruldu.

Bundan bir süre önce Soros ve vakfının Viyana’ya taşınacağı haberleri yayılmış, ancak haber Soros ve vakıf sözcüleri tarafından doğrulanmamıştı.

Macaristan hükümeti uzun bir süredir Soros'u ülkenin iç politikalarına ve son olarak da genel seçimlere müdahale etmeye çalışmakla suçluyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Avrupa’daki sağ popülist başka siyasi partilerin liderleri Soros’u Avrupa'ya mülteci akımının ve 2015’de Almanya sınırlarının mültecilere açılması politikasının “fikir babası” olarak tanımlarken, aynı zamanda uzun vadede Avrupa'da ulusal devletlerin ortadan kaldırılmasını amaçlamakla itham ediyorlar.

Soros'un Macaristan ve diğer ülkelerde “Açık Toplum Vakıfları” çatısı altında çalışan vakıfları, kendi tanımlamalarına göre demokrasi, insan hakları ve mültecilerin topluma uyumu ile ilgili çalışmalar yapıyor. Soros’un vakfı, Macaristan’da Orban hükümetini mültecilere kötü muamele etmekle eleştiriyordu.

Adını döviz spekülasyonları ile dünyaya duyuran ve şahsi serveti 20 milyar dolar olarak tahmin edilen Soros, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra, Doğu Avrupa'daki ülkelerde yaşanan dönüşümde finansör olarak önemli bir rol üstlendiğini saklamıyor.

87 yaşındaki milyarderin vakfı 2015’de Rusya’da, ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği belirtilerek, yasaklanmıştı. Açık Toplum Vakfı, 120'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Vakfın Berlin’de merkezinin nerede kurulucağı konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi. George Soros, daha önce Almanya ve Başbakan Angela Merkel’i de eleşitiren açıklamalar yapmıştı. Merkel hükümetinin aldığı tasarruf tedbirleriyle Euro'nun sonunu getireceğini iddia eden Soros, Almanya’da son yıllada uygulanan kemer sıkma politikasının yanlış olduğunu da öne sürmüştü.

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