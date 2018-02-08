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Soros'tan Brexit karşıtlarına maddi destek

08.02.2018 19:31 | Son Güncelleme

ABD'li milyarder Soros, İngiltere'nin AB'den ayrılmasını engellemek için yürütülen bir siyasi kampanyaya 400 bin sterlin bağışladı.

Soros'tan Brexit karşıtlarına maddi destek

ABD'li finansçı ve yatırımcı George Soros, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını engellemek için yürütülen bir kampanyaya 400 bin sterlin (2,1 milyon TL) bağışta bulundu. "Britanya için en iyisi" isimli kampanya, İngiliz parlamenterlerin "Brexit" olarak bilinen İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması sürecini tamamlayacak nihai anlaşmaya karşı oy vermelerini sağlamayı amaçlıyor.

Kampanyanın yöneticisi eski bakan Mark Malloch-Brown, 87 yaşındaki Soros'un bağışı kendisine ait vakıflar aracılığıyla yaptığını söyledi. Brown kampanyanın son derece makul olduğunu, milletvekillerinin kararlarını yeniden gözden geçirmesini amaçladıklarını ifade etti.

Brexit yanlısı olarak bilinen The Daily Telegraph gazetesi, Soros'un Brexit'i önlemek ve sürecin yeniden referanduma götürülmesini sağlamak için bu ay ülke çapında reklam kampanyalarına ağırlık vereceğini yazdı.

May: İkinci kez referanduma gidilmeyecek

Başbakan Theresa May'in sözcüsü ise Soros'un bağışıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, hükümetin ikinci kez referanduma gitmeyeceğini belirtti. Sözcü, "Ülkede bunun gibi pek çok kampanya var, bir demokrasiden beklendiği gibi bunda bir sorun yok. Başbakan'ın bu konudaki tutumu açık, halk Avrupa Birliği'nden ayrılmayı seçti, biz de bunu sağlayacağız, ikinci bir referandum olmayacak" dedi.

Soros, geçen ay Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda, Başbakan May'in görevde uzun süre kalabileceğini sanmadığını söylemişti. Soros ayrıca, İngiltere halkının AB'yi terk etmenin yaratacağı finansal sonuçları inkâr içinde olduğunu öne sürmüştü.

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

AFP,rtr /GY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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