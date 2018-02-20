"Soros'u durdur" - Macaristan'da yeni STK yasası hazırlığı

Uzmanlar, Macaristan’ın bu hamleyle hukuk devleti ilkelerinden daha da uzaklaşacağına dikkat çekiyor.Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın can düşmanı denince aklaGeorge Soros geliyor. Orban'a bakılırsa Macar Yahudisi olan Amerikalı milyarder Soros'un amacı Hristiyan Avrupa kültürünü yıkmak ve Avrupa milletlerini yok etmek. Macaristan Başbakanı, Soros'un bu amaçla Avrupa kıtasının milyonlarca Müslüman göçmen tarafından istila edilmesine çalıştığını iddia ediyor.

Orban'ın öne sürdüğü "Soros planı" sırf propaganda amacıyla ve acemice hazırlanmış bir mizansenden ibaret. Alıntı yaparak, çarpıtarak ve tersyüz ederek aktardığı Soros'un sözlerinin gerçekle ilgisi yok. Orban ve Macaristan'ın iktidar partisi Fidesz geçen yıl Soros'u karalama kampanyası yapmaktan çekinmemişti. Bununla yetinmeyen Budapeşte yönetimi şimdi de "Soros'u durdurma" yasası hazırlıyor.

Karşıtlara vergi, sicil ve giriş yasağı

Hükümetin yasa paketi iktidarın tek inandırıcı kontrol mekanizması olan sivil toplum kuruluşlarını susturmayı amaçlıyor. Yasa paketi şu üç ana unsurdan oluşuyor: