HABER

"Soros'u durdur" - Macaristan'da yeni STK yasası hazırlığı

20.02.2018 16:20 | Son Güncelleme

Macaristan hükümeti "kaçak göçü" teşvik ettikleri gerekçesiyle STK’ları kontrol altına almak üzere harekete geçti.

Uzmanlar, Macaristan’ın bu hamleyle hukuk devleti ilkelerinden daha da uzaklaşacağına dikkat çekiyor.Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın can düşmanı denince aklaGeorge Soros geliyor. Orban'a bakılırsa Macar Yahudisi olan Amerikalı milyarder Soros'un amacı Hristiyan Avrupa kültürünü yıkmak ve Avrupa milletlerini yok etmek. Macaristan Başbakanı, Soros'un bu amaçla Avrupa kıtasının milyonlarca Müslüman göçmen tarafından istila edilmesine çalıştığını iddia ediyor.

Orban'ın öne sürdüğü "Soros planı" sırf propaganda amacıyla ve acemice hazırlanmış bir mizansenden ibaret. Alıntı yaparak, çarpıtarak ve tersyüz ederek aktardığı Soros'un sözlerinin gerçekle ilgisi yok. Orban ve Macaristan'ın iktidar partisi Fidesz geçen yıl Soros'u karalama kampanyası yapmaktan çekinmemişti. Bununla yetinmeyen Budapeşte yönetimi şimdi de "Soros'u durdurma" yasası hazırlıyor.

Karşıtlara vergi, sicil ve giriş yasağı

Hükümetin yasa paketi iktidarın tek inandırıcı kontrol mekanizması olan sivil toplum kuruluşlarını susturmayı amaçlıyor. Yasa paketi şu üç ana unsurdan oluşuyor:

- "Kaçak göçe" yardımcı olan bütün sivil toplum örgütleri adli sicil kaydı yaptıracak ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verecek.

- "Kaçak göçle" uğraşıp gelirinin yarıdan fazlasını dışardan temin eden kuruluşlar yüzde 25 oranında cezai vergi ödeyecek.

- "Kaçak göçü" teşvik ettiğinden şüphe edilen şahıslar Şengen Bölgesi dış sınırlarına 8 kilometreden fazla yaklaşamayacak. Aynı zan altındaki yabancıların Macaristan'a girmesi yasaklanabilecek.

Orban karşıtları parlamento yasa tasarısını onayladığı takdirde Macaristan hukukun üstünlüğü prensibinden ve Avrupa değerlerinden biraz daha uzaklaşıp, Rusya'dakine benzer baskıcı bir rejim haline geleceğini belirtiyorlar. Siyaset bilimci Attila Tibor Nagy yeni kuralların anayasaya ve Avrupa Birliği anlaşmalarına aykırı olduğunu söylüyor. Deutsche Welle'ye konuşan Nagy "hukuk devletinde sivil kuruluşların serbestçe faaliyet gösterebilmeleri gerektiğini ancak yüksek vergilendirmenin sivil toplum örgütlerini çalışamaz hale getireceğini" söyledi.

Nagy ayrıca, "illegal göç" gibi siyasi bir kavramın hukuki bağlamda kullanılmasının hukuk devleti ilkelerine uygun olmadığını ve serbest dolaşımı kast ediyorsa son derece geniş tutulmuş sayılacağını da belirtti.

Sözde mülteci alınmıyordu

Macaristan'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri önlemler paketinin bu şekliyle yasalaşmasının mümkün olmadığı görüşündeler. ‘Özgürlük Hakları Derneği'nin (TASZ) direktörü Mate Szabo Deutsche Welle'ye "hükümetin yeniden karşıtlarını susturmaya kalkıştığını, ancak bu yöntemle başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını" anlattı. Szabo, "gelirin yurt dışından geldiği gerekçesiyle vergilendirilmesi için hukuki zemin bulunmadığını tahmin ettiğini" söyledi.

"Soros'u durdurma" yasasının "halkla ilişkileri" güçlendirme amacıyla hazırlandığı anlaşılıyor. Çünkü 8 Nisan'da Macaristan'da genel seçimler yapılacak. Yeni kurallar iktidar partisinin ihtiyaçlarına uygun düştüğünden Orban'ın partisinin genel seçimlerden galip çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Seçim araştırmacıları ve hukukçular bu nedenle Macaristan'daki seçimlerin hür olduğunu ancak adil bir ortamda yapılmadığını söylüyorlar. Gözlemciler üçte ikilik çoğunluğa ulaşması zor olduğu için Orban'ın seçim kampanyasında "kutuplaştırma" kozunu oynayacağını belirtiyorlar.

Yasa paketi hükümet açısından son derece nahoş bir zamana rast geldi. Dışişleri Bakanlığı müsteşarı payına düşen bin 294 mülteciyi almamakta direten Macaristan'ın geçen yıl ‘gizlice' bin 300 mülteci kabul ettiğini azından kaçırdı. Muhalefet bu fırsatı kaçırmayarak Orban hükümetine "Hani mülteci tehlikesinden korkuyordunuz" sorusunu yöneltti.

Karşıtları susturma yöntemi

"Soros'u durdurun" yasasını son derece ciddiye aldığı anlaşılan Oran hükümeti geçen yıl bütün eleştirilere rağmen sivil kuruluşlarla ilgili bir yasa çıkartmıştı. Bu yasaya göre sivil toplum kuruluşları "dışardan finanse edildiklerini" bildirmek ve yurt dışından aldıkları yardımın belli bir meblağı aşması durumunda sicil kaydı yaptırmak zorundalar. Bu yasa 2012 yılında Rusya'da çıkarılan ve sivil toplum kuruluşlarını ‘yabancı ajan' olarak sınıflandırmayı mümkün kılan yasayı andırıyor.

‘hvg' adlı haftalık gazete tasarının yasalaşmasından sonra olacakları şöyle tahmin ediyor: "Soros'u durdurma yasası ilk planda bir seçim manevrası sayılır. Ama bu propaganda 8 Nisan'da meyve verirse, toplumsal tartışmaya ihtiyaç duymadan da bilinen yönde ilerlemeye devam edilir.”

Keno Verseck

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çocuk istismarı olayları ile ilgili flaş gelişme! Kimyasal hadım mı geliyor?

Çocuk istismarı olayları ile ilgili flaş gelişme! Kimyasal hadım mı geliyor?

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Adana'da 4,5 yaşında çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Adana'da 4,5 yaşında çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

İYİ Parti'den yeni anket!

İYİ Parti'den yeni anket!

İlginizi Çekebilir

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

Reuters duyurdu! Sürpriz Afrin iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zengin işadamı, 13 bebeğin babalık haklarını kazandı

Zengin işadamı, 13 bebeğin babalık haklarını kazandı

Reuters haber ajansı Suriye’de rejim yanlısı güçlerin Afrin bölgesine girmeye başladığını iddia etti

Reuters haber ajansı Suriye’de rejim yanlısı güçlerin Afrin bölgesine girmeye başladığını iddia etti

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Vampir yarasalar nasıl kana susamış hale geldi?

Vampir yarasalar nasıl kana susamış hale geldi?

Lavrov: Afrin, Türkiye ve Suriye arasında doğrudan diyalog yoluyla çözülmeli

Lavrov: Afrin, Türkiye ve Suriye arasında doğrudan diyalog yoluyla çözülmeli

Apple'ın yeni tasarımı 'baş ağrıtıyor': Yeni binada çalışanlar cam duvar mağduru

Apple'ın yeni tasarımı 'baş ağrıtıyor': Yeni binada çalışanlar cam duvar mağduru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.