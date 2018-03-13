Soruşturma ekipleri Kürt gruplara yoğunlaştı

Baden-Württemberg eyaletindeki Lauffen kentinde bir Türk camisine yönelik kundaklama girişimiyle ilgili soruşturmada güvenlik birimlerinin Kürt gruplar üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.
Soruşturmayı yürüten emniyet yetkilileri ve savcılıktan yapılan açıklamada, Almanya'da yasaklı PKK örgütüne yakın internet sitelerinde kundaklama olayı ile ilgili videolar ve açıklamalar yer aldığına dikkat çekildi. Soruşturma ekiplerinin elde edilen bilgiler doğrultusunda da "Öfkeli Kürt Gençliği" adlı grubun üyelerine yoğunlaştığı ifade edildi.
Polis ve savcılık, Almanya'nın diğer eyaletlerinde Türk camileri ve kuruluşlarına yönelik saldırılarda da muhtemel bağlantının olabileceği üzerinde duruyor.
Saldırılar sürüyor
Almanya'da hafta sonundan bu yana Türklere ait cami ve kuruluşlara yönelik saldırılar düzenleniyor.
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Son olarak Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Ahlen kentinde Ülkü Ocağı binasına ve binanın önünde park edilmiş bir araca Pazartesi sabaha karşı molotof kokteyli atıldığı bildirildi.
Hafta sonu da Berlin'de Koca Sinan Camii'ye, Meschede kentinde Türk-Alman Dostluk Derneği'ne, Schleswig-Holstein eyaletinin Itzehoe kentinde de bir camiye saldırılar düzenlendi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.
Almanya'daki saldırılara Ankara'dan da tepki geldi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ dün Almanya'nın Ankara'daki büyükelçisinin dışişleri bakanlığına çağrıldığını ve nota verildiğini açıkladı. Bozdağ, Alman hükümetinden de olayların açıklığa kavuşturulmasını istedi.
dpa/HS,
© Deutsche Welle Türkçe
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