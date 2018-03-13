Soruşturma ekipleri Kürt gruplara yoğunlaştı

Baden-Württemberg eyaletindeki Lauffen kentinde bir Türk camisine yönelik kundaklama girişimiyle ilgili soruşturmada güvenlik birimlerinin Kürt gruplar üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.

Soruşturmayı yürüten emniyet yetkilileri ve savcılıktan yapılan açıklamada, Almanya'da yasaklı PKK örgütüne yakın internet sitelerinde kundaklama olayı ile ilgili videolar ve açıklamalar yer aldığına dikkat çekildi. Soruşturma ekiplerinin elde edilen bilgiler doğrultusunda da "Öfkeli Kürt Gençliği" adlı grubun üyelerine yoğunlaştığı ifade edildi.

Polis ve savcılık, Almanya'nın diğer eyaletlerinde Türk camileri ve kuruluşlarına yönelik saldırılarda da muhtemel bağlantının olabileceği üzerinde duruyor.

Saldırılar sürüyor

Almanya'da hafta sonundan bu yana Türklere ait cami ve kuruluşlara yönelik saldırılar düzenleniyor.

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Son olarak Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Ahlen kentinde Ülkü Ocağı binasına ve binanın önünde park edilmiş bir araca Pazartesi sabaha karşı molotof kokteyli atıldığı bildirildi.