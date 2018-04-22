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Sosyal Demokrat Parti yeni genel başkanını seçti

22.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel başkanlığına 155 yıldan bu yana ilk kez bir kadın siyasetçi, Andrea Nahles seçildi.

Sosyal Demokrat Parti yeni genel başkanını seçti

Nahles partinin yenileneceği mesajını verdi.Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) 155 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın siyasetçiyi genel başkan olarak seçti. Sosyal Demokrat Parti'nin Wiesbaden'da yapılan olağanüstü kongresindeki oylamada delegelerin yüzde 66,35'i Andrea Nahles'in genel başkan olması için oy kullandı. 47 yaşındaki Nahles 624 geçerli oyun 414'ünü alırken, rakibi Flensburg Belediye Başkanı Simone Lange‘ye 172 delege oy verdi. Oylamada 38 delege ise çekimser kaldı.

Oylama sonuçlarının belli olmasının ardından açıklama yapan Simone Lange Nahles'i tebrik ederek, yeni görevinde kendisini destekleyeceğini belirtti. Lange Nahles'e, "güç ve başarı" temennisinde bulundu.

Andrea Nahles oylama öncesinde yaptığı konuşmada, partisinin Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile yaptığı büyük koalisyonda yenilenmeyi başaracağını söyledi. SPD'nin Merkel'in kabinesindeki SPD'li bakanların arkasında olması gerektiğini söyleyen Nahles, "Sonuç olarak SPD koalisyon anlaşmasında birçok konuda başarılı oldu" dedi.

Partisinin sosyal açıdan iyi durumda olmayan birçok vatandaşa artık erişemediğini teslim eden Nahles, "Bu insanlar artık bizim dayanışmamızı hissetmiyor. Siyasette güçlü bir kola ihtiyaçları var. Bu kol da SPD olmak zorunda. Başka kim olabilir ki?" dedi.

Konuşmasında sağ popülistlere karşı mücadele edileceğini de belirten Nahles, "Sağ popülistler demokrasiyi onun kurallarını kabul etmeden kullanıyorlar" sözleriyle eleştirdi.

Yakın zamanda Almanya'da bazı Müslümanlar tarafından Yahudilere yapılan saldırılara da değinen Nahles, Almanya'da yasa ve kurallara uyulması gerektiğini vurguladı. Ancak Nahles bu durumun Müslümanlara yönelik toptan bir hoşnutsuzluğa yol açmaması gerektiğini de ifade etti. Nahles, "Memleket kavramına, benim bu kavramdan anladığıma göre kimsenin dışlanmaması, insanın kendisini evinde, güvende hissetmesi de dahildir" dedi.

Almanya'nın Avrupa'da Fransa ve diğer partner ülkelerle birlikte yönetim sorumluluğunu eline almak zorunda olduğunu söyleyen Nahles, "AB'nin güvenlik ve istikrar için buna ihtiyacı var" diye konuştu.

ABD ve Rusya arasında Suriye krizi nedeniyle yaşanan gerginliğe de atıfta bulunan Nahles, her iki ülke ile ilişkilere realist bir biçimde bakılması gerektiğini söyledi ve "Buna Rusya kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığının aydınlatılmasını engelleyerek veto hakkını kullandığında, Rusya'ya eleştirinin dile getirilmesi de dahil" dedi.

dpa, rtr, AFP, HT/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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