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Sosyal medya #15seneönce'yi konuşuyor

21.06.2018 14:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 sene önce acaba evlerde fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk?” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir radyo programında sarfettiği "Bakın, Türkiye’de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk” sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kral FM ve Kral Pop Radyo’da yayınlanan “Mehmet’in Gezegeni Seçim Özel” programına katılan Erdoğan'a, neden Millet İttifakı'na oy vereceklerini dile getiren vatandaşların hükümete ilişkin şikayetleri dinletildi. Katılımcıların OHAL, hastaneler, lise giriş sınavı ve ekonomik şartlar gibi konulardaki eleştirileri teessüfle karşıladığını ifade eden Erdoğan, “Millet İttifakı diyenlere, maalesef üzülerek söylüyorum: Söyledikleri şeyin aslı astarı yok. Bir defa ciddi manada bir inceleme yaparak bunları söylemiyorlar. Bundan dolayı da kendilerine teessüf ediyorum. Bakın Türkiye'de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk?” dedi.

Erdoğan’ın sözleri üzerine Twitter'da #15SeneÖnce etiketi açıldı.

Türkiye'de Wikipedia'ya erişimin engellenmiş olmasına değinen bir kullanıcı ise şu yorumu yaptı:

Millet İttifakı içindeki CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Erdoğan'ın sözlerine, katıldığı bir TV programında tepki gösterdi. Erdoğan’ı, "Bir kişi bunları söylüyorsa doktora gitmesi lazım. Ağaç kovuklarında mı saklıyorduk yiyeceklerimizi, çalı çırpı toplayıp ateş mi yakıyorduk? diyerek eleştiren İnce, "Son üç gün imaj düzeltmesi çalışması olmuş. İşi kötü, farkında kötü gittiğinin. İmajı düzeltme çabası bu. Bu sorular şimdiye kadar sorulmadı Erdoğan’a. ‘Bu diktatör değilmiş herkes istediği soruyu sorulabiliyormuş’ demeye çalışıyorlar" yorumunu yaptı.

DW/MY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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