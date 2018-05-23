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Sosyal medya doları konuşuyor

23.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

Doların ateşi düşmüyor, haftaya 4,63 ile başalayan Amerikan doları bugün 4,80’i aştı.

Sosyal medya doları konuşuyor

Dolardaki bu artış sosyal medyada da büyük yankı buldu.Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Twitter hesabından dolardaki artışı "Ağır çekimde tren kazasına içinde oturarak tanık olmak..." şeklinde nitelendirerek şu paylaşımda bulundu.

Harvard Kennedy School’dan ekonomist Dani Rodrik de bir dizi tweetle dolardaki artışı yorumladı:

Rodrik’e göre doların yükselişine seyirci kalmak, dolar bazında borçlanmış özel sektörü iflasa götüreceği gibi enflasyonu kontrolsüz hale de getirecek. Er ya da geç bu önlemlerden birini almak gerektiğine dikkat çeken Rodrik, bekledikçe maliyetin arttığını vurguladı.

Bununla birlikte Rodrik tüm bu önlemlerin krizi sadece geçici olarak durdurabileceği görüşünde. Ekonomi profesörü, bu adımların kamu maliyesi, tasarruf politikaları ve özel sektor finansmanı konusunda ciddi atılımlarla da destelenmesi gerektiğini savundu.

Finans uzmanı, akademisyen Özgür Demirtaş da dolardaki artışı, buna bağlı olarak artan petrol fiyatları ile paylaştı.

Sosyal medyada birçok siyasetçi de dolardaki artışa ilişkin tepkilerini dile getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, döviz borcu olan birçok şirketin iflas etmekte olduğunu savundu.

HDP milletvekili Garo Paylan, acil siyasi ve ekonomik tedbirler alınması için Meclis’in derhal toplanması gerektiğini kaydetti, aksi taktirde 24 Harizan seçimlerini kim kazanırsa kazansın bir enkazı devralacağına dikkat çekti.

CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçelebi de Merkez Bankası Başkanı’nı istifa etmeye çağırdı.

Dolardaki yükselişe AKP saflarından da yorumlar geldi. Twitter’da fenomen haline gelen Ankara’nın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, ABD bankalarının doları yükselttiğini savundu ve 24 Haziran seçimlerinden sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalanacağını öne sürdü.

Saadet Partisi miletvekili adaylarından Ali Aktaş da Melih Gökçek’e "30 milyar doları kim getirecek? Elinizde varsa neden kullanmıyorsunuz?" yanıtını verdi:

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut ise Star gazetesinde bugünkü yorum köşesinde "Kriz tellalarına kulak vermeyin" açıklamasında bulundu. Bulut "Türkiye’nin tam seçime giderken finansal-ekonomik dinamikleri bakımından özellikle yabancı banka ve kurumların saldırısı altında olduğu açık" iafadelerini kullandı.

DW, BD/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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