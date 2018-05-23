Sosyal medya doları konuşuyor

Dolardaki bu artış sosyal medyada da büyük yankı buldu.Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Twitter hesabından dolardaki artışı "Ağır çekimde tren kazasına içinde oturarak tanık olmak..." şeklinde nitelendirerek şu paylaşımda bulundu.

Harvard Kennedy School’dan ekonomist Dani Rodrik de bir dizi tweetle dolardaki artışı yorumladı:

Rodrik’e göre doların yükselişine seyirci kalmak, dolar bazında borçlanmış özel sektörü iflasa götüreceği gibi enflasyonu kontrolsüz hale de getirecek. Er ya da geç bu önlemlerden birini almak gerektiğine dikkat çeken Rodrik, bekledikçe maliyetin arttığını vurguladı.

Bununla birlikte Rodrik tüm bu önlemlerin krizi sadece geçici olarak durdurabileceği görüşünde. Ekonomi profesörü, bu adımların kamu maliyesi, tasarruf politikaları ve özel sektor finansmanı konusunda ciddi atılımlarla da destelenmesi gerektiğini savundu.

Finans uzmanı, akademisyen Özgür Demirtaş da dolardaki artışı, buna bağlı olarak artan petrol fiyatları ile paylaştı.

Sosyal medyada birçok siyasetçi de dolardaki artışa ilişkin tepkilerini dile getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, döviz borcu olan birçok şirketin iflas etmekte olduğunu savundu.