Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor

Daily Mail'in yayınladığı videoda, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın gülümseyerek Putin'in elini sıktıktan sonra aniden yüz ifadesini değiştiği görülüyor.
Daily Mail, First Lady'nin yüz ifadesi için ‘korku dolu' nitelendirmesinde bulunsa da sosyal medya takipçileri bu görüşe katılmıyor.
@hopeabovehate rumuzlu kullanıcı, "O korkmuş gibi görünmüyor" diye yazdı.
Bir diğer yorumda da, "O her zaman yüz ifadesini değiştiriyor ama korkmuş görünmüyor" diye ifade edildi.
@BrianFantana15 ise şunu yazdı: "Daily Mail'in yeni yalanı"
Melania Trump'ın kameralar karşısındaki davranışı her zaman dikkat çekici oluyor. Örneğin geçtiğimiz şubat ayında ABD First Lady'si eşiyle ortak fotoğraf çektirmeyi reddetmişti.
HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek
Adnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltında
Rusya'dan Suriye'de eve dönüş için yeni adım: Sığınmacı kabul merkezi kuruldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 2 yorum