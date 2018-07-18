Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor

Daily Mail'in yayınladığı videoda, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın gülümseyerek Putin'in elini sıktıktan sonra aniden yüz ifadesini değiştiği görülüyor.

SOSYAL MEDYA BU GÖRÜŞE KATILMIYOR

Daily Mail, First Lady'nin yüz ifadesi için ‘korku dolu' nitelendirmesinde bulunsa da sosyal medya takipçileri bu görüşe katılmıyor.

@hopeabovehate rumuzlu kullanıcı, "O korkmuş gibi görünmüyor" diye yazdı.

Bir diğer yorumda da, "O her zaman yüz ifadesini değiştiriyor ama korkmuş görünmüyor" diye ifade edildi.

@BrianFantana15 ise şunu yazdı: "Daily Mail'in yeni yalanı"

Melania Trump'ın kameralar karşısındaki davranışı her zaman dikkat çekici oluyor. Örneğin geçtiğimiz şubat ayında ABD First Lady'si eşiyle ortak fotoğraf çektirmeyi reddetmişti.

