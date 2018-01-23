Sosyal Medya Paylaşım Gerginliği: Gazeteciler Gözaltında

Türkiye'nin Afrin'de PYD-YPG'yi hedef alan Zeytin Dalı Operasyonu nedeniyle sosyal medya paylaşımlarında karşıt görüşler arasında gerilim yaşanıyor. Türkiye'deki özellikle Kürt kökenli vatandaşlar başta olmak üzere muhalif kesimlerce "barış” çağrısı yapılıyor. Ancak bazı paylaşımlarda ise askeri operasyonda PYD-YPG'nin üstünlük kazanması yönünde görüşler de dile getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, doğrudan HDP'li milletvekillerini hedef alması sonrasında Türkiye genelinde başta HDP'li siyasetçileri hedef alan soruşturma süreçleri başlatıldı. Zeytin Dalı'nın ilk 4 günündeki soruşturmalara ilişkin haberlere göre; sosyal medya paylaşımları nedeniyle 91 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden Muğla'da HDP Muğla İl Eş Başkanı Fatoş Ay ile HDP üyesi Mehmet Polat ve Kayseri'de emekli öğretmen Ali Ulvi Oğur tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun yanı sıra Ağrı'nın Patnos ilçesinde ise, O.Ö. isimli şahsın da tutuklandığı bildirildi.

Son olarak bugün sabah Ankara'da polis operasyonu yapıldı. Operasyonda, gazeteciler Artı Gerçek Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş, Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir ve Halkın Nabzı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İshak Karakaş da gözaltına alındı. Ayrıca Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın'da gözaltına alındığı ancak diğerlerinden farklı olarak hakkında Batman'daki bir dosya nedeniyle tutuklama talebi olduğu bildirildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Ankara'da gözaltına alınan gazeteciler için serbest bırakılmaları çağrısında bulunarak, "Gazeteci, başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıkları saygıyı savunur” açıklaması yaptı.

Ankara'da gazeteciler dışında İHD MYK üyesi Nuray Çevirmen, HDP PM üyesi Kemal Bülbül, HDP Ankara İl Yöneticisi Osman Konukçu, HDP Çankaya İlçe Yöneticisi Aslı Bayramoğlu, HDP Keçiören İlçe Yöneticisi Saim Serin, HDP Etimesgut İlçe Yöneticisi Bilal Yapılmış ve üniversite öğrencisi Lezgin Tekay gözaltına alındı.