Sosyal medyada Afrin paylaşımlarından ötürü gözaltı

Açıklamada, "Türkiye sınırları ve bölgede güvenliği sağlamak amacıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerince “Zeytin Dalı” adlı harekatın başlatıldığı 20 Ocak 2018 tarihinden itibaren Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/3-a, 216/1, 299 ve 301. maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesinde tanımlanan Kamu Görevlisine Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Cumhurbaşkanına Hakaret, Türk Milletini, T. C. Devletini ve Devletin Askeri Teşkilatını Alenen Aşağılama ve Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlarının unsurlarını oluşturan yazılar yayınladıkları belirlenen toplam 57 ayrı kişi hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca yasal gereği yapılmak üzere re’sen soruşturma başlatılmış olup, suç teşkil eden benzeri eylemlere ilişkin araştırmalar da devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Diyarbakır'da ise "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile ilgili sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri ve silahlı terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla" 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hafta sonunda partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekâtın devam ettiğini söylemişti. Erdoğan, "Durmak yok. Şimdi de bugün bazı haberler aldım KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Diyarbakır'da şu anda kongre yapıyorlar kimseyi bulamamışlar şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. İnançla, kararlılıkla yola devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. Şu anda havada, karada, cephede Mehmetçiğimizi, Özgür Suriye Ordusunu dualarınızla yalnız bırakmayın. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız" diye konuştu.

HDP'lilere gözaltı

Öte yandan TRT Haber'de yer alan bir habere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesaplarından sokağa çıkma çağrısı yapan 4 HDP'li Van milletvekili ve DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan için soruşturma başlattı.