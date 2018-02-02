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Sosyal medyada 'askerlik uzadı' paniği

02.02.2018 15:47 | Son Güncelleme

Türkiye'de birçok medya kuruluşunun yayınladığı ve bir süre sonra yalanlanan "uzun dönem askerliğin, 12 aydan 18 aya uzatıldığı" yönündeki haber, sosyal medyada paniğe yol açtı. Birçok kullanıcı açıklamanın sahte olduğunun ortaya çıkmasıyla bu defa haberi yayınlayan medya kuruluşlarını eleştirdi.

AFP

Türkiye medyasında bu sabah yayınlanan ve bir süre sonra yalanlanan "uzun dönem askerliğin, 12 aydan 18 aya uzatıldığı" yönündeki haber, sosyal medyada paniğe yol açtı.

Twitter'da kullanıcıların bir kısmı önce kararı, kararın yalanlanmasının ardından da, haberi yayınlayan kuruluşları eleştirdi.

Bazı kullanıcılar ise askerliğin süresinin uzamasını "söz konusu vatansa gerisi teferruat" sözüyle yorumladı.

https://twitter.com/bedellliasker/status/959306699835301889

https://twitter.com/NeSandinEllam/status/959383353442127872

https://twitter.com/oencueonur/status/959330232846217216

Açıklamada neler var?Sosyal medyada dolaşan ve sonra yalanlanan açıklama şöyleydi:

Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı da kararın savaş göstergesi olduğunu yazdı. Bir diğer yazar ise "Korkmayın gençler, bu da tartışılır baya sonra reis olaya el atar, diğer zamlar nasıl azaltıldıysa bu da 15 aya iner" ifadelerini kullandı.

Hürriyet muhabiri Uğur Ergan, gerçek dışı bilginin yayınlanmasının nedeninin, Genelkurmay'ın Whatsapp'tan gönderdiği bir mesaj olduğunu söyledi. Ergan'a göre Genelkurmay, sosyal medyada askerliğin uzadığına dair dolaşan bir mesajın ekran görüntüsünü Whatsapp bilgilendirme grubuna gönderdi fakat bu mesajın asılsız olduğunu yazmayı unuttu.

Bunun üzerine çok sayıda medya kuruluşu haberi kullandı.

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