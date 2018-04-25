Sosyal medyada Cumhuriyet kararına tepki

Cumhuriyet Gazetesi'nin 18 yazar ve gazetecesinin yargılandığı davada "terör örgütüne yardım" suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Ahmet Şık'ın mahkeme kararına ilk yorumu şöyle oldu:

Hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasından toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu da Twitter'da şu yorumda bulundu:

Almanya’da yaşayan gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar da savcının 2013’te Cumhuriyet’e açtığı bir davaya dikkat çekerek tepkisini ifade etti.

Gazeteci Banu Güven, "9 aylık adalet arayışından çıkan sonuç bu" diyerek şu paylaşımda bulundu:

Gazeteci Pınar Öğünç de meslektaşlarına verilen karara Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir alıntı yaparak tepki gösterdi:

Gazeteci Enver Aysever’in tepkisi şöyleydi:

Bülent Mumay meslektaşlarına verilen hapis cezasını şöyle değerlendirdi:

Cumhuriyet gazetesi "Tarih önünde utanacaksınız" paylaşımı ile karara tepki gösterdi.

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