HABER

Sosyal medyada Cumhuriyet kararına tepki

25.04.2018 23:31 | Son Güncelleme

Cumhuriyet davasından çıkan karara sosyal medyada gazeteciler, #GazetecilikSucDegildir ve #CumhuriyetDavası etiketleri ile tepki gösterdi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin 18 yazar ve gazetecesinin yargılandığı davada "terör örgütüne yardım" suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Ahmet Şık'ın mahkeme kararına ilk yorumu şöyle oldu:

Hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasından toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu da Twitter'da şu yorumda bulundu:

Almanya’da yaşayan gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar da savcının 2013’te Cumhuriyet’e açtığı bir davaya dikkat çekerek tepkisini ifade etti.

Gazeteci Banu Güven, "9 aylık adalet arayışından çıkan sonuç bu" diyerek şu paylaşımda bulundu:

Gazeteci Pınar Öğünç de meslektaşlarına verilen karara Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir alıntı yaparak tepki gösterdi:

Gazeteci Enver Aysever’in tepkisi şöyleydi:

Bülent Mumay meslektaşlarına verilen hapis cezasını şöyle değerlendirdi:

Cumhuriyet gazetesi "Tarih önünde utanacaksınız" paylaşımı ile karara tepki gösterdi.

BD/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası
Trendeki oral seks karakolda bittiTrendeki oral seks karakolda bitti
Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bilim insanlarından 'çevresel facia' uyarısı! Kuzey Kore'nin nükleer test alanı çöktü iddiası

Bilim insanlarından 'çevresel facia' uyarısı! Kuzey Kore'nin nükleer test alanı çöktü iddiası

Suriye'nin Kamışlı kentinde art arda patlamalar

Suriye'nin Kamışlı kentinde art arda patlamalar

Uber Viyana’daki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Uber Viyana’daki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Son dakika duyurdular: Rusya, İran ve Türkiye masaya oturuyor

Son dakika duyurdular: Rusya, İran ve Türkiye masaya oturuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.