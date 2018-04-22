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Sosyal medyada gündem CHP-İYİ Parti işbirliği

22.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçeceği haberi hem siyaset hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada gündem CHP-İYİ Parti işbirliği

CHP yönetiminin kararına parti içinden ilk tepki ise yine sosyal medya üzerinden geldi.Türkiye'de erken seçimlerin 24'Haziran'a çekileceğinin belli olmasının ardından tüm gözler cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamayan CHP’ye yönelmiş durumda. CHP'nin bugün 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçtiğini açıklaması ise günün haberi oldu. Sosyal medyada da konu yoğun biçimde tartışılıyor.

CHP’nin kararına parti içinden ilk tepki CHP İstanbul milletvekili İlhan Cihaner'den geldi. Cihaner eleştirisini Twitter üzerinden dile getirdi:

Cihaner, ilk paylaşımından sonra ikinci bir Tweet'te CHP’nin kuruluş tüzüğünden alıntı yaptı:

CHP PM Üyesi, Eğitim Sen'in Kurucusu ve İlk Genel Başkanı Yıldırım Kaya ise karara destek veren isimlerden...

Cumhuriyet Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci Can Dündar da CHP-İYİ Parti işbirliğinin temellerinin atıldığını Cumhuriyet gazetesinin önceden duyurduğunu belirtti:

Avukat-yazar Fidel Okan da kararı destekleyenlerden:

Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Murat Keltikoğlu ise kararı şöyle yorumladı:

DW/MK/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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