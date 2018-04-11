Sosyal medyada gündem doların yükselişi

Bir Twitter kullanıcısının seneler içerisinde değişen TL'nin alım gücünü göstermek için bir liraya 2005 ile 2018 yılları arasında ne kadar tarımsal ile hayvansal ürün alınabildiğini bir liste halinde paylaştı.

Twitter kullanıcıları "Dolar 4.15” etiketiyle döviz kurlarının sert yükselişini uzun süre Twitter'da en fazla paylaşım yapılan konular listesinde tuttu.

Döviz kurlarındaki sert yükselişle birlikte yeni rekor kırmaları ve dolayısıyla TL'nin son günlerde hızlı bir şekilde değer kaybetmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Euro da günlük yüzde 1.21 artarak 5.19 ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı ve ardından 5.13'e kadar düştü.

Küresel ve ülke içerisindeki gelişmeler ve tartışmalar nedeniyle artışa geçen dolar, bugün düne oranla yüzde 1.97'lik bir artış göstererek 4.19'a kadar yükseldi. Yeni tarihi rekor düzeye tırmanan dolar, ardından 4.14 – 4.15 aralığa geriledi.

Bir diğer Twitter kullanıcısı da 1.600 TL olan asgari ücreti euro birimine çevirerek bir karşılaştırma yaptı.

Bir başka Twitter kullanıcısı ise 2001 ekonomik krizi sırasında doların yükselişini protesto etmek için eski Başbakan Bülent Ecevit'e yazar kasa atılan eylemi hatırlattı. Bu eylemin gerçekleştiği zamanda doların 1.20 seviyesinde olduğunu aktaran kullanıcı, bugün 1 doların 4.15 Türk lirasına tekabül ettiğini belirtti.

DW,DHA/DÇÜ,HS

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