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Sosyal medyada gündem doların yükselişi

11.04.2018 23:42 | Son Güncelleme

Son günlerde dolar ve euro döviz kurlarının sert yükselişleri ile Türk Lirası'nın değer kaybetmesi sosyal medyada en fazla tartışılan konular arasında yer aldı.

Türk Lirası'nın (TL) dolar ve euro karşısında son günlerde değer kaybederek rekor kırması nedeniyle Türkiye’de sosyal medya kullanıcıları tepkilerini paylaşımlarıyla gösterdi.

Küresel ve ülke içerisindeki gelişmeler ve tartışmalar nedeniyle artışa geçen dolar, bugün düne oranla yüzde 1.97'lik bir artış göstererek 4.19'a kadar yükseldi. Yeni tarihi rekor düzeye tırmanan dolar, ardından 4.14 – 4.15 aralığa geriledi.

Euro da günlük yüzde 1.21 artarak 5.19 ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı ve ardından 5.13'e kadar düştü.

Döviz kurlarındaki sert yükselişle birlikte yeni rekor kırmaları ve dolayısıyla TL'nin son günlerde hızlı bir şekilde değer kaybetmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Twitter kullanıcıları "Dolar 4.15” etiketiyle döviz kurlarının sert yükselişini uzun süre Twitter'da en fazla paylaşım yapılan konular listesinde tuttu.

Bir Twitter kullanıcısının seneler içerisinde değişen TL'nin alım gücünü göstermek için bir liraya 2005 ile 2018 yılları arasında ne kadar tarımsal ile hayvansal ürün alınabildiğini bir liste halinde paylaştı.

Bir diğer Twitter kullanıcısı da 1.600 TL olan asgari ücreti euro birimine çevirerek bir karşılaştırma yaptı.

Bir başka Twitter kullanıcısı ise 2001 ekonomik krizi sırasında doların yükselişini protesto etmek için eski Başbakan Bülent Ecevit'e yazar kasa atılan eylemi hatırlattı. Bu eylemin gerçekleştiği zamanda doların 1.20 seviyesinde olduğunu aktaran kullanıcı, bugün 1 doların 4.15 Türk lirasına tekabül ettiğini belirtti.

DW,DHA/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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