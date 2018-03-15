HABER

Sosyal medyada İstiklal Marşı tartışması

15.03.2018 19:58 | Son Güncelleme

Erdoğan Çarşamba günü düzenlenen muhtarlar buluşmasında İstiklal Marşı’nın bestesinin güftesiyle uyum içinde olmadığını söyledi.

Sosyal medyada İstiklal Marşı tartışması

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada konuyla ilgili yoğun bir tartışma başladı.12 Mart'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıldönümü kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında gündemdeki diğer konuların dışında İstiklal Marşı'nın anlam ve önemine değindi.

Erdoğan, "Gerçekten de İstiklal Marşımızın anlamını dilimizle birlikte kalbimizle de okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm, bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır. O besteyle güftenin birbirini tamamlaması çok önemli. Tabii ki burada da bestekârlara görev düşüyor. Güfte var ama maalesef istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar, inşallah bir gün o da olur” dedi.

Twitter kullanıcıları özellikle #istiklalmarşımadokunma etiketi altında bu konudaki düşüncelerini paylaştı.

İşte onlardan birkaçı:

DW/MK/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Üniversite rektörünün giysisi olay olduÜniversite rektörünün giysisi olay oldu
Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!
Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

ABD, ayrı bir devlet kurmaya mı hazırlanıyor? Bomba iddia

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

İngiltere'den çok sert açıklama: Rusya çekip gitmeli, çenesini kapamalı

İngiltere'den çok sert açıklama: Rusya çekip gitmeli, çenesini kapamalı

Suudi Arabistan'dan savaş çıkartacak İran çıkışı!

Suudi Arabistan'dan savaş çıkartacak İran çıkışı!

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Son dakika! Rusya, İngiliz diplomatları sınır dışı ediyor!

Son dakika! Rusya, İngiliz diplomatları sınır dışı ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.