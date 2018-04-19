Sosyal medyada Levent Gültekin'in adaylığı tartışılıyor

Gültekin’in mesajı sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu.Gazeteci Levent Gültekin erken seçim tarihinin açıklanmasının üzerine dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden bir video yayınlayarak, "Bu tek kişiye 'Türkiye senden daha büyük deme meselesidir" diyerek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a meydan okudu.
Levent Gültekin'in adaylık videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi, en az 13 bin kişi tarafından beğenildi. Ancak bağımsız aday Gültekin'in resmi olarak cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için 100 bin imza toplaması gerekiyor. Twitter kullanıcıları Gültekin'in açıklamasını şöyle değerlendirdi:
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DW/MK,BÖ
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