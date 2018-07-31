ABD'nin Texas eyaletinde 18 yaşındaki bir dansçı olan Pamela Lara, yıllardır aynı evde yaşadığı 'abisinin' öz kardeşi olmadığını öğrendi.

Sosyal medyada olay oldu! Öz kardeşi olmadığını öğrenince bunu yaptı...

1 / 15 ABD'nin Texas eyaletinde 18 yaşındaki bir dansçı olan Pamela Lara, yıllardır aynı evde yaşadığı 'abisinin' öz kardeşi olmadığını öğrendi.

2 / 15 ABD'de sosyal medyada ağabey ve kardeş arasındaki 'öz kardeş' mektuplaşmasıyla sarsıldı.

3 / 15 Abisi Jared Escamilla dokunaklı bir mektup yazıp kardeşine yolladı. Üvey kardeş olduklarını öğrenen ağabey ve kardeşin duygusal mektubu kısa sürede Twitter'da hızla yayıldı.

4 / 15 Mektupta şunlar yazıyordu: "Sadece seni ne kadar sevdiğimi bilmeni istedim. İnsanların üvey kardeşim olacağını söylemeleri umrumda bile değil, başıma gelen en iyi şey sensin. Seni tüm kalbimle seviyorum, bana bu en kötü günümde yardım ettiğin için ve bana doğru yolu gösterdiğin için teşekkür ederim. Ben her zaman senin yanında olacağım, tıpkı senin benim için her zaman orada olman gibi. Seni seviyorum. Sevgilerle. Senin can sıkıcı abin..."

5 / 15 Takipçiler arasında hızla yayılan tweet kısa sürede 60.000 beğeni ve retweet ile yüzlerce destekleyici yorum aldı.

6 / 15 Pamela, Femail'e şunları söyledi: ‘Abim, öz kardeş olmadığımız konusunda konuşmaya hazır olmadığımı biliyordu, o yüzden bunu yazdı. Bu bizi parçalara ayırmak yerine bizi daha da yakınlaştırdı. Hatta bana yaptığı şakalar için kötü hissettiğini söylüyor, çünkü ailede benimsenen kişi olduğum için, diğerlerinden farklıydım."

7 / 15 Pamela “Ama bütün bunlara rağmen, bir aileyi kan bağının oluşturmadığını düşünüyorum. " diye konuştu.

8 / 15 18 yaşındaki gencin tweetine Naomi Campbell de dahil olmak üzere birçok kişi ve ünlü, duygularını ifade etmek için ağlama 'gifleri' yolladı.

9 / 15 Bir takipçi şöyle şaka yaptı: "Gözlerim terliyor!"

10 / 15 Pamela, daha sonra bir takipçiye yorum yaparak bu aile sırrını abisine henüz anlatmayı planlamadığını, ama bazı şeyler olduğunu ve başka birinden öğrendiğini yazdı.

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