Sosyal medyada ''Uber'' tepkisi

Uber sürücülerine yönelik saldırılar ve taksicilerin uygulamaya erişimin engellenmesi için açtıkları dava sosyal medyada geniş yankı buldu.Akıllı telefon üzerinden araç çağırma sistemi Uber, son yıllarda tüm dünyada ulaşımda yeni bir akım haline geldi. Özellikle uzun mesafelerde taksilere göre fiyat ve esneklik açısından daha avantajlı görülen Uber Türkiye'de de giderek yaygınlaştı.

Ancak bu durumdan memnun olmayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası uygulamaya tepki göstererek Uber'e dava açtı. Davanın ikinci duruşması Pazartesi günü Çağlayan Adliyesi'nde yapıldı.

İstanbul'da ayrıca hafta sonu bir Uber sürücüsü taksicilerin silahlı saldırısına uğradı. Diğer bazı sürücülerin de taksiciler tarafından müşteriymiş gibi aranarak çağrıldıkları yerde darp edildikleri öne sürüldü.

Milliyet'in haberine göre, olayların ardından İçişleri Bakanlığı yeni bir kanun tasarısı hazırladı. Haberde ''izin belgesindeki faaliyet alanı dışında yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik yaptırımların artırılmasını'' öngören bu tasarı yasalaştığında Uber araçlarının yasaklanabileceği iddia edildi.