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Sosyal medyada ''Uber'' tepkisi

12.03.2018 23:45 | Son Güncelleme

Türkiye’de Uber tartışması giderek büyüyor.

Sosyal medyada ''Uber'' tepkisi

Uber sürücülerine yönelik saldırılar ve taksicilerin uygulamaya erişimin engellenmesi için açtıkları dava sosyal medyada geniş yankı buldu.Akıllı telefon üzerinden araç çağırma sistemi Uber, son yıllarda tüm dünyada ulaşımda yeni bir akım haline geldi. Özellikle uzun mesafelerde taksilere göre fiyat ve esneklik açısından daha avantajlı görülen Uber Türkiye'de de giderek yaygınlaştı.

Ancak bu durumdan memnun olmayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası uygulamaya tepki göstererek Uber'e dava açtı. Davanın ikinci duruşması Pazartesi günü Çağlayan Adliyesi'nde yapıldı.

İstanbul'da ayrıca hafta sonu bir Uber sürücüsü taksicilerin silahlı saldırısına uğradı. Diğer bazı sürücülerin de taksiciler tarafından müşteriymiş gibi aranarak çağrıldıkları yerde darp edildikleri öne sürüldü.

Milliyet'in haberine göre, olayların ardından İçişleri Bakanlığı yeni bir kanun tasarısı hazırladı. Haberde ''izin belgesindeki faaliyet alanı dışında yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik yaptırımların artırılmasını'' öngören bu tasarı yasalaştığında Uber araçlarının yasaklanabileceği iddia edildi.

Gelişmelere tepki gösterenler sosyal medyada #uberedokunma etiketiyle bir tartışma başlattı. Kullanıcılar, taksilerin yeterince özeleştiri yapmadığını savundu:

Uber'e erişimin engellenmesi talebiyle açtıkları davanın ikinci duruşması sonrası açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun Uber sürücülerine yönelik sert ifadeleri de sosyal medyada yankı buldu. Mahkemenin, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelemesinin ardından adliye önünde konuşan Aksu‘nun ‘‘…Bu olayların halledilmesini istiyoruz. Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar'' ifadelerine de Twitter kullanıcıları tepki gösterdi:

Öte yandan taksicilerin tamamının söz konusu tepkileri hak etmediğini savunanlar da var:

rtr /SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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