Sosyal medyada yalan haber daha çok tutuluyor

Araştırmaya göre yalan haber altı kat daha hızlı yayılıyor.Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yürütülen araştırma, yalan haberlerin sosyal medyada altı kat daha hızla yayıldığını ortaya koydu. Araştırma, doğru olmayan haberlerin Twitter'da paylaşılma ihtimalinin doğru haberlere göre yüzde 70 daha fazla olduğu sonucuna vardı.

Çalışmada araştırmacılar 2006 ve 2016 yılları arasında Twitter'da paylaşılan 126 binden fazla haberi mercek altına aldı. Yalan haberin, doğru haberlere kıyasla Twitter'da çok daha hızlı yayıldığı ve çok daha uzak coğrafyalara ulaşabildiği görüldü.

Science dergisinde yayınlanan araştıştırma, kullanıcıların yalan haberlere sosyal medyada nasıl yaklaştığını inceleyen şu ana kadar yapılmış en kapsamlı araştırmalardan biri olma özelliğini taşıyor.

Yalan haber 10 saatte bin 500 kişiye ulaşıyor

Uzmanlar ortalama bir yalan haberin 10 saat içerisinde bin 500 kullanıcıya ulaştığını saptarken, doğru haberlerin aynı kitleye ulaşması 60 saat alıyor. Ayrıca yalan bilgi, doğru bilgiye kıyasla ortalama olarak yüzde 35 daha fazla kişiye ulaşıyor.