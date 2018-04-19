Sosyal medyanın gündemi erken seçim

Erken seçim kararı sosyal medyada da en yoğun tartışma konusu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim teklifinin ardından 3 Kasım 2019’da yapılması planlanan genel seçimlerin erkene alınmasına karar verdiklerini söyledi ve seçim tarihinin 24 Haziran olduğunu duyurdu.
24 Haziran’da erken seçim yapılması kararı sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. İşte onlardan bazıları:
DW/MK,BÖ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları
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