Sosyal medyanın gündemi “kahraman İsveçli”

DW’ye konuşan Elin, direnişinin haklılığını savundu, “bu insanların sınır dışı edildiğinin ertesi günü hayatta olup olmayacakları meçhul” dedi.Elin Ersson, 21 yaşında bir sosyal bilimler öğrencisi ve İsveç'te mültecilerin iadesini engellemeye çalışan bir sivil toplum grubunun üyesi. Elin, Deutsche Welle’ye yaptığı açıklamada, Pazartesi akşamı THY uçağında yaptığı eylemin haklılığını savundu ve “Afganistan bir savaş ülkesi ancak halen pek çok Avrupa ülkesi insanları güvende mi bilmedikleri yerlere geri gönderiyor. Bu insanların ertesi günü hayatta olup olmayacakları meçhul” diye konuştu.

Uçakta yaşananlar

İsveçli Elin Ersson THY'nin 23 Temmuz'da Göteborg-İstanbul seferini yapan uçakta bir Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemek için koltuğuna oturmayı reddetti ve uçağın kalkmasına engel oldu. Protestosu başarıyla sonuçlanan Elin yaşananları Facebook hesabından canlı yayınladı.

Elin'in videosu sadece kendi facebook hesabı üzerinden 100 bini aşkın kişi izledi, binlerce yorum yapıldı. Twitter, instagram ve youtube gibi diğer sosyal medya mecralarında da milyonlarca kez paylaşıldı, izlendi, yorum yapıldı.