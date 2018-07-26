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Sosyal medyanın gündemi “kahraman İsveçli”

26.07.2018 11:34 | Son Güncelleme

Bir mültecinin sınır dışı edilmesini önlemeye çalıştığı videosu viral oldu.

DW’ye konuşan Elin, direnişinin haklılığını savundu, “bu insanların sınır dışı edildiğinin ertesi günü hayatta olup olmayacakları meçhul” dedi.Elin Ersson, 21 yaşında bir sosyal bilimler öğrencisi ve İsveç'te mültecilerin iadesini engellemeye çalışan bir sivil toplum grubunun üyesi. Elin, Deutsche Welle’ye yaptığı açıklamada, Pazartesi akşamı THY uçağında yaptığı eylemin haklılığını savundu ve “Afganistan bir savaş ülkesi ancak halen pek çok Avrupa ülkesi insanları güvende mi bilmedikleri yerlere geri gönderiyor. Bu insanların ertesi günü hayatta olup olmayacakları meçhul” diye konuştu.

Uçakta yaşananlar

İsveçli Elin Ersson THY'nin 23 Temmuz'da Göteborg-İstanbul seferini yapan uçakta bir Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemek için koltuğuna oturmayı reddetti ve uçağın kalkmasına engel oldu. Protestosu başarıyla sonuçlanan Elin yaşananları Facebook hesabından canlı yayınladı.

Elin'in videosu sadece kendi facebook hesabı üzerinden 100 bini aşkın kişi izledi, binlerce yorum yapıldı. Twitter, instagram ve youtube gibi diğer sosyal medya mecralarında da milyonlarca kez paylaşıldı, izlendi, yorum yapıldı.

Twitter, YouTube, facebook, instagram ve diğerler sosyal medya mecralarında en çok bu video konuşuluyor. Sosyal medya kullanıcıları, uçaktan canlı yayınladığı direnişinin ardından Elin'i kahraman ilan etti.

Sadece DW Türkçe'nin paylaşımına kısa süre içerisinde Elin'e bir çok destek mesajı geldi.

Ancak konuya olumsuz yaklaşanlar da oldu.

Paylaşımlarda inanç konusu da sıkça tartışıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da kadınların sivil direnişteki rolüne dikkat çekti:

Göç Dairesi'nin resmi rakamlarına göre İsveç'te geçen yıl 415 Afgan ülkesine geri gönderildi. Elin, ülkesine sığınan Afganlar’ın bu yıl yalnızca üçte birinin iltica başvurusu kabul edilen İsveç'te, sınır dışı edilme kurallarının değişmesini istiyor.

DW,MK/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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