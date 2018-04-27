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Soyağacını merak eden akrabası 30 yıldır kaçan seri katili ele verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2018 15:10 | Son Güncelleme

ABD'de yıllardır aranan Golden State katili bir akrabasının soy ağacını öğrenmek için DNA verilerini internet sitesine yüklemesiyle yakalandı.

Soyağacını merak eden akrabası 30 yıldır kaçan seri katili ele verdi

ABD'de yıllardır aranan Golden State katili çok farklı bir yöntem kullanılarak yakalandı. 72 yaşındaki eski polis James DeAngelo 1976-1986 yılları arasında 12 kişiyi öldürmek, 51 kişiye tecavüz etmek ve 120'den fazla evi soymakla suçlanıyor.

Yetkililer, zanlıyı 35 yaşındaki Cheri Domingo ve 27 yaşındaki Gregory Sanchez cinayetleriyle 2011'deki DNA testiyle ilişkilendirdi.

AKRABASI SOYAĞACINI BULMAK İÇİN DNA VERİLERİNİ PAYLAŞTI

DeAngelo'nun bir akrabası soyağacını öğrenmek için DNA verilerini bir internet sitesinde paylaştı. Sitedeki tüm verileri takibe alan polisler buradaki akrabaların DNA verileriyle cinayet sırasında alınan DNA verilerini karşılaştırdı. Bu şekilde Golden State katilinin kimliğine ulaşıldı.

Bazı dedektifler olayı çözebilmek için yıllarca uğraştı.

Saldırılar eyaletin farklı bölgelerinde gerçekleştiği için, polisin vakaları birbiriyle ilişkilendirmesi uzun sürdü. 2011'de DNA testleri sonucu, Güney ve Kuzey California'daki iki vakanın aynı saldırganın işi olduğu anlaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
soyağacı ABD

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