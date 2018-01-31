Soykırımdan çello çalarak kurtuldu

Ölüm kampından kurtulmasını çellosuna borçlu olan 92 yaşındaki kadının konuşması ayakta alkışlandı.Almanya Federal Meclisi'nde bugün düzenlenen bir törenle Yahudi Soykırımı (Holokost) anıldı. Törende bir konuşma yapan Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble Almanya'da yeniden yabancı düşmanlığının yeşermemesi için uyarıda bulundu. Schäuble ayrıca Yahudilerin günlük yaşamda bugün de düşmanca tavırlara maruz kaldığına işaret etti ve Yahudi karşıtı sloganların, İsrail bayraklarının yakılmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi. "Sağ kurtulmamı viyolenselime borçluyum" Nazi Almanyası döneminde Auschwitz Toplama Kampı'ndan sağ kurtulan ve şu anda İngiltere'de yaşamakta olan Anita Lasker-Wallfisch de törene davet edilenler arasındaydı. Federal Meclis'teki konuşmasında Toplama Kampı'ndaki yaşamından kesitleri kâğıttan okumayan ve karşısındakiyle sohbet edercesine anlatan 92 yaşındaki Anita Lasker-Wallfisch, soykırımdan sağ kurtulmuş olmasını viyolonsel çalmasına ve kampın orkestrasında bir viyolonsel çalana ihtiyaç duyulmasına borçlu olduğunu belirtti.

İnsanlar canlı canlı yakıldı Gençlik döneminde Auschwitz ve Bergen-Belsen toplama kamplarına kapatılan ve bugün saçları tamamen kırlaşmış olan Lasker-Wallfisch, söz konusu kamplardan sağ kurtulabildi. Anne ve babası Naziler tarafından katledildikten sonra kız kardeşi Renate ile birlikte Auschwitz Toplama Kampı'na sevk edilen Lasker-Wallfisch, "Çoğu kez kampa getirilen insanlar canlı canlı ocaklarda yakıldı, bunları gözlerimle gördüm. Kampa gelenler eğer anında gaz odasında yok edilmiyorlarsa, onların daha sonra buradan sağ kurtulmaları da mümkün olmuyordu” diye anlatıyor. Lasker-Wallfisch'i çellosu ölümden kurtarmıştı, çünkü kampın kız orkestrasında çello çalması uygun bulunmuştu. Orkestra çoğu kez de kampta görev yapan Naziler için çalıyordu. Aslında Lasker-Wallfisch soykırımdan sonra Almanya'ya bir daha ayak basmayı hiç düşünmüyordu. Ama daha sonra fikrini değiştirdi. Federal Meclis salonuna Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier‘in kolunda ağır adımlarla giren Lasker-Wallfisch başından geçenleri ana dili olan Almancasıyla akıcı şekilde anlattı.

"Almanya yaşananları inkâr etmedi" "Almanya savaştan sonra örnek bir tavır aldı ve hiçbir şey inkâr edilmedi” ifadesini de kullanan Lasker-Wallfisch, bugünkü nesillerin geçmişte işlenen suçlardan sorumlu tutulmak istememelerini anlayışla karşılamak gerektiğini, ancak yaşanmış olanların da inkâr edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Lasker-Wallfisch burada söz konusu olanın suçlu kompleksine girmek değil, "bu tür şeylerin bir daha olmaması için" güvenliğin sağlanması meselesi olduğunu belirtti. Yahudi düşmanlığının "2 bin yıllk bir virüs olduğunu" ifade eden Lasker-Wallfisch bugün Yahudi okullarının ve kreşlerin yine koruma altına alınmak zorunda kalınmasının bir skandal olduğunu söyledi ve İsrail'e yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Lasker-Wallfisch "Bugün İsrail‘in kendini savunmasını eleştirenler, Nazi döneminde de Yahudiler kendilerini savunmadılar diye eleştirmişti" ifadesini kullandı. Nazi Almanyası döneminin soykırım kurbanları her 27 Ocak günü dünya çapında çeşitli etkinliklerle anılıyor. 27 Ocak 1945'te Auschwitz Toplama Kampı'ndaki tutuklular Sovyet askerleri tarafından, Anita Lasker-Wallfisch ile kız kardeşi Renate ise Bergen-Belsen'deki kamptan 1945 ilkbaharında İngiliz birlikleri tarafından kurtarılmıştı. Almanya 1996 yılından bu yana 27 Ocak gününde anma etkinlikleri düzenliyor.