HABER

Soylu: Buldan'a kişisel tehdidim olmadı

03.07.2018 00:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı, HDP'li Buldan'la yaptıkları telefon görüşmesi hakkında "kişisel bir tehdidim olmadı" dedi.

Soylu: Buldan'a kişisel tehdidim olmadı

Bakan, CHP'lilere yönelik "şehit cenazesi" talimatıyla ilgili ise amacının bir mesaj vermek olduğunu söyledi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a kişisel bir tehdidinin olmadığını söyledi.

CNN Türk televizyonunda katıldığı programda konuşan Soylu, Buldan'la yaptıkları telefon görüşmesine değindi. Soylu, "O sabah o olay oldu ve ben Pervin Buldan'ı aradım. Bunun müsebbibinin PKK ve HDP olduğunu, beni bundan sonra hiçbir sebeple arayamayacaklarını söyledim...Kişisel tehdidim olmadı. Benim kişisel ne tehdidim olacak. Ama HDP ve PKK konusunda söyleyeceğim her şeyi en usturuplu bir şekilde söyledim" diye konuştu.

Buldan, geçtiğimiz günlerde Ağrı'da biri sivilin PKK tarafından infaz edilmesi sonrası Soylu'nun kendisini arayarak söz konusu olaydan partisini sorumlu tuttuğunu ve kendisini tehdit ettiğini söylemişti. Buldan, Soylu'nun "O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım. O teröristleri yakalayacağım. Sizi CHP bile kurtaramayacak. Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok" sözleriyle sözlerini kullandığını söylemişti.

Buldan'ın açıklamasının ardından konuşan Soylu, telefon görüşmesini doğrulayarak "Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır" demişti. HDP Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Soylu'nun "CHP talimatı"

İçişleri Bakanı, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması yönünde verdiği talimatla da gündemde. Soylu programda bununla ilgili soruya, "CHP il başkanları şehit cenazelerine gelmesin dedim, peki CHP'nin yöneticileri niçin bu arkadaşımızın katlinde ağızlarına fermuar çekip durabiliyorlar. Onlar bölücü olmuyorlar da ben bölücü oluyorum" dedi.

Amacının bir toplumsal mesaj vermek olduğunu belirten Soylu, "Bundan sonra istedikleri şehit cenazesine gitsinler, kim giderse gitsin, ister protokolde dursunlar, ister ön tarafta dursunlar" dedi.

Soylu CHP'lilerin iç savaş suçlamasına da "Bunun neresi iç savaş çağrısı, bu bir tedbir" değerlendirmesinde bulundu.

DW/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERHerkes bunu konuşuyorHerkes bunu konuşuyor
Berlin'de istifa krizi neden yaşandı?Berlin'de istifa krizi neden yaşandı?
FBI ABD’li IŞİD Sempatizanını Saldırı Planı Yaparken YakaladıFBI ABD’li IŞİD Sempatizanını Saldırı Planı Yaparken Yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

İlginizi Çekebilir

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tayland'da mağarada kaybolan çocuklar bulundu

Tayland'da mağarada kaybolan çocuklar bulundu

Yanardağda patlama: 7 dakika sürdü, 2000 metreye yükseldi

Yanardağda patlama: 7 dakika sürdü, 2000 metreye yükseldi

FBI duyurdu: ABD'yi kana bulayacaktı, yakalandı

FBI duyurdu: ABD'yi kana bulayacaktı, yakalandı

Almanya İçişleri Bakanı istifasını geri çekti!

Almanya İçişleri Bakanı istifasını geri çekti!

ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett duyurdu: YPG Münbiç'te durumu anladı, işbirliği yapacak

ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett duyurdu: YPG Münbiç'te durumu anladı, işbirliği yapacak

Ölmeden mezara koydular: Kraliçe Elizabeth'in cenaze provası yapıldı!

Ölmeden mezara koydular: Kraliçe Elizabeth'in cenaze provası yapıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.