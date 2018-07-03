Soylu: Buldan'a kişisel tehdidim olmadı

Bakan, CHP'lilere yönelik "şehit cenazesi" talimatıyla ilgili ise amacının bir mesaj vermek olduğunu söyledi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a kişisel bir tehdidinin olmadığını söyledi.

CNN Türk televizyonunda katıldığı programda konuşan Soylu, Buldan'la yaptıkları telefon görüşmesine değindi. Soylu, "O sabah o olay oldu ve ben Pervin Buldan'ı aradım. Bunun müsebbibinin PKK ve HDP olduğunu, beni bundan sonra hiçbir sebeple arayamayacaklarını söyledim...Kişisel tehdidim olmadı. Benim kişisel ne tehdidim olacak. Ama HDP ve PKK konusunda söyleyeceğim her şeyi en usturuplu bir şekilde söyledim" diye konuştu.

Buldan, geçtiğimiz günlerde Ağrı'da biri sivilin PKK tarafından infaz edilmesi sonrası Soylu'nun kendisini arayarak söz konusu olaydan partisini sorumlu tuttuğunu ve kendisini tehdit ettiğini söylemişti. Buldan, Soylu'nun "O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım. O teröristleri yakalayacağım. Sizi CHP bile kurtaramayacak. Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok" sözleriyle sözlerini kullandığını söylemişti.