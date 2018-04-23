Soylu: ‘Hafta Sonu İtibariyle 10 Bin Afgan Geri Gönderilmiş Olacak’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’den bu hafta sonu itibariyle 10 bin Afganistan kökenli kaçak göçmenin ülkesine geri göndermiş olacağını açıkladı.

Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’deki geleneksel resepsiyonda soruları yanıtladı. Amerika’nın Sesi’nin, düzensiz göçmen trafiği açısınan Afganlılar meselesini anımsatması üzerine Soylu, Türkiye’nin İran sınırına ördüğü duvarı da anımsatarak, charter uçuşlarla Afganları geri gönderme işleminin devam ettiğini dile getirdi.

Bakan Soylu, “Dün akşam 300 Afgan’ı ülkesine geri gönderdik. Şu ana değin 7 bin 100 civarında Afgan geri gönderildi. Bu hafta sonuna değin 10 bin Afgan ülkesine geri gönderilmiş olacak. Biliyorsunuz charter seferlerle sadece 3 bin Afgan geri gönderilmişti. Burada Afgan Hükümeti’ne ve Afgan İçişleri Bakanı’na çok teşekkür ediyorum. Olay vuku bulur bulmaz kendileriyle girdiğimiz teması hemen olumlu neticelendirdiler. Hatta Sayın Başbakanımız (Binali Yıldırım) ile beraber Afganistan’ı da ziyaretimiz oldu. Afganlılar konusunda Suriyeliler için hazırladığımız kamplarda boş olan yerlere ve aynı zamanda Iğdır’da bir geçici geri gönderme merkezi oluşturduk. Diğer geri gönderme merkezlerimizde boş yerler varsa onları da kullanıyoruz” dedi.

Türkiye