Soylu’ya Suç Duyurusu

Bu arada Soylu’ya tepkiler de sürüyor. Diyarbakır’da toplanan İstanbul, Ankara, Sakarya, Bursa, Van, Adıyaman, Batman, Antalya, Adana, Şanlıurfa ve Şırnak Baro Başkanları ile öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi ortak açıklama yaparak Soylu’ya tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Suruç’a gitmek isteyen sivil toplum kuruluşlarını hedef alan sözlerine tepkiler dinmiyor. Cuma günü de Diyarbakır’daki insan hakları örgütleri Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik suç duyurusu, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği ve Hak İnisiyatifi Derneği Diyarbakır Temsilciliği ve Diyarbakır Tabip Odası tarafından yapıldı.

Açıklama, Tahir Elçi’nin katillerinin bulunması için her hafta yapılan eylemden sonra yapıldı.

Açıklamada ilk sözü alan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, baronun hukukun üstünlüğünü savunduğunu söyledi. Özmen, “Diyarbakır Barosu tarihsel misyonu gereği her zaman için hukukun üstünlüğü ve insan hakları mücadelesi için çalışma yürütmüştür. Siyasal iktidarlar ve hak ihlalinde bulunanlar bu mücadeleden rahatsız olabilirler. Diyarbakır Barosu hukukun üstünlüğü mücadelesini ebediyen sürdürecektir” dedi.

Daha sonra söz alan Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, bu tarz açıklamaların avukatlara saldırıyı azmettirdiğini savundu. Balkan, “Bu tip baskılarla, yıldırmaya yönelik söz ve eylemlerle sinecek insanlar değiliz. Öyle vahim açıklama ki, bir kişi Diyarbakır Barosu gibi köklü bir baroya hem suçlama yöneltmekte, hem soruşturmakta, hem tutuklamakta, hem de mahkûm etmektedir. Bunun, bırakın hukukla akıl ve mantıkla vicdanla açıklanacak tarafı yoktur. Avukatlara saldırı azmettireni bu talihsiz açıklamayı yapanlar olarak algılayacağız” diye konuştu.