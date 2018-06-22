Soylu’ya Suç Duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Suruç’a gitmek isteyen sivil toplum kuruluşlarını hedef alan sözlerine tepkiler dinmiyor. Cuma günü de Diyarbakır’daki insan hakları örgütleri Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik suç duyurusu, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği ve Hak İnisiyatifi Derneği Diyarbakır Temsilciliği ve Diyarbakır Tabip Odası tarafından yapıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda Soylu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, görevi kötüye kullanma, suç uydurma, iftira, suçu bildirmeme, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarını işlediği iddia edilerek kamu davası açıldı.
Bu arada Soylu’ya tepkiler de sürüyor. Diyarbakır’da toplanan İstanbul, Ankara, Sakarya, Bursa, Van, Adıyaman, Batman, Antalya, Adana, Şanlıurfa ve Şırnak Baro Başkanları ile öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi ortak açıklama yaparak Soylu’ya tepki gösterdi.
Açıklama, Tahir Elçi’nin katillerinin bulunması için her hafta yapılan eylemden sonra yapıldı.
Açıklamada ilk sözü alan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, baronun hukukun üstünlüğünü savunduğunu söyledi. Özmen, “Diyarbakır Barosu tarihsel misyonu gereği her zaman için hukukun üstünlüğü ve insan hakları mücadelesi için çalışma yürütmüştür. Siyasal iktidarlar ve hak ihlalinde bulunanlar bu mücadeleden rahatsız olabilirler. Diyarbakır Barosu hukukun üstünlüğü mücadelesini ebediyen sürdürecektir” dedi.
Daha sonra söz alan Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, bu tarz açıklamaların avukatlara saldırıyı azmettirdiğini savundu. Balkan, “Bu tip baskılarla, yıldırmaya yönelik söz ve eylemlerle sinecek insanlar değiliz. Öyle vahim açıklama ki, bir kişi Diyarbakır Barosu gibi köklü bir baroya hem suçlama yöneltmekte, hem soruşturmakta, hem tutuklamakta, hem de mahkûm etmektedir. Bunun, bırakın hukukla akıl ve mantıkla vicdanla açıklanacak tarafı yoktur. Avukatlara saldırı azmettireni bu talihsiz açıklamayı yapanlar olarak algılayacağız” diye konuştu.
Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran ise Soylu’nun kendini mahkeme yerine koyduğunu söyledi. Canduran, “İçişleri Bakanı --üzülerek söylüyorum-- kendini mahkeme yerine koyarak kendi kendine hükümler verip, sonuçlar yaratmaktadır. Seçimler öncesi ülkeyi ‘Siz-biz’ diye ayırmak vicdansızlık örneğidir.Kimse, baroları avukatları töhmet altında bırakamaz, kimse İçişleri Bakanına bu yetkiyi vermemiştir. Bu talihsiz açıklama baro ve avukatları açık hedef haline getirmektedir. Tahir Elçi’yi ve Ali Günday’ı hedef gösterttiler” şeklinde konuştu. Tek tek söz alan diğer baro başkanları da, Diyarbakır Barosu’na destek açıklamaları yaptılar.
Açıklamanın ardından Diyarbakır Barosu da, Soylu hakkında ayrıca suç duyurusunda bulundu.
TRT’de bir programa katılan Bakan Soylu, Suruç’a gitmek isteyen ancak polisin izin vermediği STK’ları hedef almıştı. Soylu, “Dün yeni bir tezgah içerisindeydiler... Oradan 20-22 tane Sivil Toplum Kuruluşu, sözde -- hepsi PKK meyilli -- STK'ların önemli bir bölümünü kapattık ama Baro (Diyarbakır), Tabipler Birliği bunlara yönelik sözde İnsan Hakları Derneği gibi dernekler PKK tekelinde olan bazı yerler var, gidecekler güya iki aileye başsağlığı dileyecekler... Bu sivil toplum kuruluşları hepsi melanet üreten kurumlardır. PKK, melanet üreten sivil toplum kuruluşları bunların hepsini piyasaya sürüyor" dedi ve devamla, “Şunu da ifade edeyim o kadar alçakça değerlendirmeler yapılıyor ki, şimdi dün Diyarbakır'da, Diyarbakır Ticaret Sanayi de dâhil olmak üzere, Diyarbakır Barosu --zaten Diyarbakır Barosu PKK'ya müzahir bir Baro'dur. Çok açık ve net söylüyorum PKK'ya müzahir bir barodur. Bütün eylemlerimizde olaylarımızda hukuka dahil olan bütün olaylarımızda PKK sesini çıkarmadığı zaman Diyarbakır Barosu sesini çıkartır” sözlerini kullanmıştı.
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...
Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?
Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!
Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü
Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!
Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri
Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Okuyucu Yorumları 0 yorum