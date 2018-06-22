HABER

Soylu’ya Suç Duyurusu

22.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Suruç’a gitmek isteyen sivil toplum kuruluşlarını hedef alan sözlerine tepkiler dinmiyor. Cuma günü de Diyarbakır’daki insan hakları örgütleri Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. 11 Baro başkanı da Diyarbakır’da ortak açıklama yaparak tepki gösterdi

Soylu’ya Suç Duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Suruç’a gitmek isteyen sivil toplum kuruluşlarını hedef alan sözlerine tepkiler dinmiyor. Cuma günü de Diyarbakır’daki insan hakları örgütleri Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik suç duyurusu, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği ve Hak İnisiyatifi Derneği Diyarbakır Temsilciliği ve Diyarbakır Tabip Odası tarafından yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda Soylu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, görevi kötüye kullanma, suç uydurma, iftira, suçu bildirmeme, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarını işlediği iddia edilerek kamu davası açıldı.

Bu arada Soylu’ya tepkiler de sürüyor. Diyarbakır’da toplanan İstanbul, Ankara, Sakarya, Bursa, Van, Adıyaman, Batman, Antalya, Adana, Şanlıurfa ve Şırnak Baro Başkanları ile öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi ortak açıklama yaparak Soylu’ya tepki gösterdi.

Açıklama, Tahir Elçi’nin katillerinin bulunması için her hafta yapılan eylemden sonra yapıldı.

Açıklamada ilk sözü alan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, baronun hukukun üstünlüğünü savunduğunu söyledi. Özmen, “Diyarbakır Barosu tarihsel misyonu gereği her zaman için hukukun üstünlüğü ve insan hakları mücadelesi için çalışma yürütmüştür. Siyasal iktidarlar ve hak ihlalinde bulunanlar bu mücadeleden rahatsız olabilirler. Diyarbakır Barosu hukukun üstünlüğü mücadelesini ebediyen sürdürecektir” dedi.

Daha sonra söz alan Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, bu tarz açıklamaların avukatlara saldırıyı azmettirdiğini savundu. Balkan, “Bu tip baskılarla, yıldırmaya yönelik söz ve eylemlerle sinecek insanlar değiliz. Öyle vahim açıklama ki, bir kişi Diyarbakır Barosu gibi köklü bir baroya hem suçlama yöneltmekte, hem soruşturmakta, hem tutuklamakta, hem de mahkûm etmektedir. Bunun, bırakın hukukla akıl ve mantıkla vicdanla açıklanacak tarafı yoktur. Avukatlara saldırı azmettireni bu talihsiz açıklamayı yapanlar olarak algılayacağız” diye konuştu.

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran ise Soylu’nun kendini mahkeme yerine koyduğunu söyledi. Canduran, “İçişleri Bakanı --üzülerek söylüyorum-- kendini mahkeme yerine koyarak kendi kendine hükümler verip, sonuçlar yaratmaktadır. Seçimler öncesi ülkeyi ‘Siz-biz’ diye ayırmak vicdansızlık örneğidir.Kimse, baroları avukatları töhmet altında bırakamaz, kimse İçişleri Bakanına bu yetkiyi vermemiştir. Bu talihsiz açıklama baro ve avukatları açık hedef haline getirmektedir. Tahir Elçi’yi ve Ali Günday’ı hedef gösterttiler” şeklinde konuştu. Tek tek söz alan diğer baro başkanları da, Diyarbakır Barosu’na destek açıklamaları yaptılar.

Açıklamanın ardından Diyarbakır Barosu da, Soylu hakkında ayrıca suç duyurusunda bulundu.

TRT’de bir programa katılan Bakan Soylu, Suruç’a gitmek isteyen ancak polisin izin vermediği STK’ları hedef almıştı. Soylu, “Dün yeni bir tezgah içerisindeydiler... Oradan 20-22 tane Sivil Toplum Kuruluşu, sözde -- hepsi PKK meyilli -- STK'ların önemli bir bölümünü kapattık ama Baro (Diyarbakır), Tabipler Birliği bunlara yönelik sözde İnsan Hakları Derneği gibi dernekler PKK tekelinde olan bazı yerler var, gidecekler güya iki aileye başsağlığı dileyecekler... Bu sivil toplum kuruluşları hepsi melanet üreten kurumlardır. PKK, melanet üreten sivil toplum kuruluşları bunların hepsini piyasaya sürüyor" dedi ve devamla, “Şunu da ifade edeyim o kadar alçakça değerlendirmeler yapılıyor ki, şimdi dün Diyarbakır'da, Diyarbakır Ticaret Sanayi de dâhil olmak üzere, Diyarbakır Barosu --zaten Diyarbakır Barosu PKK'ya müzahir bir Baro'dur. Çok açık ve net söylüyorum PKK'ya müzahir bir barodur. Bütün eylemlerimizde olaylarımızda hukuka dahil olan bütün olaylarımızda PKK sesini çıkarmadığı zaman Diyarbakır Barosu sesini çıkartır” sözlerini kullanmıştı.

PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
ABD Hakkındaki BM Raporunu ReddettiABD Hakkındaki BM Raporunu Reddetti
Berlin: Türkiye kuralları ihlal ediyorBerlin: Türkiye kuralları ihlal ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

İnek kesmekle suçlanan müslümanı döverek öldürdüler!

İnek kesmekle suçlanan müslümanı döverek öldürdüler!

ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok iddia! Kızının göğüslerini büyütmesini istemiş

ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok iddia! Kızının göğüslerini büyütmesini istemiş

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

Bu ifadeler kriz yaratır! Türkiye'ye karşı bir aradalar!

Bu ifadeler kriz yaratır! Türkiye'ye karşı bir aradalar!

İşçiler sarayının gazını kesti! Cumhurbaşkanı'na şok!

İşçiler sarayının gazını kesti! Cumhurbaşkanı'na şok!

Savaşın ayırdığı Koreli aileler Ağustos'ta buluşacak

Savaşın ayırdığı Koreli aileler Ağustos'ta buluşacak

Yoga tutkunları Times Meydanı'nda buluştu

Yoga tutkunları Times Meydanı'nda buluştu

Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!

Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.