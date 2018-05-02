S&P Türkiye'nin kredi notunu 'bozulan mali disiplin ve yüksek enflasyon' gerekçesiyle düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), Türkiye'nin yabancı para cinsi kredi notunu, bozulan mali disiplin ve yüksek seyreden enflasyonu gerekçe göstererek bir basamak düşürdü.

Türkiye'nin kredi notu BB seviyesinden BB- seviyesine çekildi ve notun görünümü durağan olarak belirlendi.

S&P'den yapılan açıklamada, "Notun düşürülmesi, krediye bağımlı biçimde büyüyen ve aşırı ısınan Türkiye ekonomisinde sert iniş riskine işaret ediyor" dendi.

2017'de %7,4 büyüyen Türkiye ekonomisi için S&P'den "Özel sektörden sıkıntı sinyalleri gelmeye başlamış durumda. Ülkeden sermaye çıkışı ve TL'nin değer kaybetmeye devam etmesi bu trendi hızlandırabilir" dendi.

Cari açık ve bütçe açığı vurgusu

Ülkenin toplam borç yükünde kısa vadeli borçların ağırlığının artması da risk unsuru olarak yorumlandı.

Cari açık ve bütçe açığında görünümün kötüye gittiğini ifade eden S&P, Merkez Bankası'nın siyasi baskılarla mücadele ettiğini de ifade ederek enflasyon hedefinin 2012'den bu yana tutturulamadığına dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre enflasyon yüzde 10 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın yılsonu için belirlediği hedef ise yüzde 5.

