HABER

S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

02.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P makro ekonomik dengesizlikler arttığı gerekçesiyle Türkiye'nin kredi notunu düşürdü.

S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Enflasyonun ve cari açığın azalması durumunda kredi notunun yükseltilebileceğini duyuruldu
.Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (S&P) bozulan mali disiplin ve yüksek enflasyon gerekçesiyle Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Türkiye'nin kredi notu böylece yatırım yapılabilir düzeyin üç kademe altında bulunan BB-'ye inmiş oldu. Türkiye'nin ekonomik görünümünü ise negatiften durağana çevirdi.

Şirketin açıklamasında kredi finansmanlı yatırımların konjonktürün ısınmasına yol açtığı ve Türkiye için ‘sert düşüş' riskinin bulunduğu belirtildi.

Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine gösterdiği gerekçeler arasında, ödemeler dengesi açığının artması, enflasyon görünümünde bozulma ve TL'nin değer kaybetmesinin mali istikrarı tehdit etmesi de bulunuyor.

Türkiye'nin ekonomik büyüme hızı yüzde 2017'de 7,4'e ulaşırken, bu yıl dolar/TL kuru tarihi zirveye ulaştı. Enflasyonu yüzde 10'un altına çekmek mümkün olmadığı için Merkez Bankası faizleri arttırdı. Kredi derecelendirme şirketi bu adımların Lirayı istikrara kavuşturmaya ve enflasyonu düşürmeye yetmediğini duyurdu.

Muhalefet tepkili

Hükümetin, iyice ‘ısınan' ekonomiyi daha da ısıtacak kararlar almasının eleştirildiği Standard & Poors'un Türkiye kredi notunu açıklamasından bir gün önce Başbakan Binali Yıldırım 22 ila 24 milyar liralık ek teşvik programı başlatılacağını duyurmuştu.

Şimdiye kadar vergi ödemeyen gayrı menkulleri kadastroya işlemek suretiyle finanse edilmesi öngörülen teşvikler arasında emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi ve yükseköğretime ara verenlerin üniversiteye dönebilmesi de bulunuyor.

Hükümetin erken seçimlere iki aydan kısa süre kala açıkladığı teşvik paketi muhalefet tarafından eleştirildi. İYİ Parti hükümeti seçmene rüşvet vermekle suçlarken, CHP halka ‘aldanmama' çağrısında bulundu. Parti sözcüsü Bülent Tezcan "Bu paket vermek için değil, oy almak için hazırlanmıştır”, dedi.

DW, afp/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu olduKomutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu
Donanma'da büyük şüphe! Donanma'da büyük şüphe!
Gül gitti, Arınç döndü! Gül gitti, Arınç döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

AA, ABD'de böyle görüntüledi!

AA, ABD'de böyle görüntüledi!

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!

CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!

İlginizi Çekebilir

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

İngiltere'de genç bakanın sekreteri fuhuş pazarlığı yaparken basıldı

İngiltere'de genç bakanın sekreteri fuhuş pazarlığı yaparken basıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!

59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!

Beyaz Saray'dan İran'a gözdağı

Beyaz Saray'dan İran'a gözdağı

Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı

Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı

Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!

Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!

Kendisini boğulmaktan kurtaran polis ve cankurtarana dava açtı

Kendisini boğulmaktan kurtaran polis ve cankurtarana dava açtı

Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı

Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.