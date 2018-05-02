S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Enflasyonun ve cari açığın azalması durumunda kredi notunun yükseltilebileceğini duyuruldu

.Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (S&P) bozulan mali disiplin ve yüksek enflasyon gerekçesiyle Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Türkiye'nin kredi notu böylece yatırım yapılabilir düzeyin üç kademe altında bulunan BB-'ye inmiş oldu. Türkiye'nin ekonomik görünümünü ise negatiften durağana çevirdi.

Şirketin açıklamasında kredi finansmanlı yatırımların konjonktürün ısınmasına yol açtığı ve Türkiye için ‘sert düşüş' riskinin bulunduğu belirtildi.

Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine gösterdiği gerekçeler arasında, ödemeler dengesi açığının artması, enflasyon görünümünde bozulma ve TL'nin değer kaybetmesinin mali istikrarı tehdit etmesi de bulunuyor.

Türkiye'nin ekonomik büyüme hızı yüzde 2017'de 7,4'e ulaşırken, bu yıl dolar/TL kuru tarihi zirveye ulaştı. Enflasyonu yüzde 10'un altına çekmek mümkün olmadığı için Merkez Bankası faizleri arttırdı. Kredi derecelendirme şirketi bu adımların Lirayı istikrara kavuşturmaya ve enflasyonu düşürmeye yetmediğini duyurdu.