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S&P: ‘Türkiye’yi Yakından İzliyoruz’

10.07.2018 17:32 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Erdoğan’ın yeni kabinede damadını Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirmesini “iktidarın giderek merkezileşmesi” olarak niteledi

S&P: ‘Türkiye’yi Yakından İzliyoruz’

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye’yi yakından izlediğini bildirdi. S&P’den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadını Hazine ve Maliye Bakanı olarak atamasının ülkede iktidarın giderek merkezileştiğinin önemli bir göstergesi olduğu kaydedildi.

S&P, Türkiye’nin kredi notunu BB- olarak açıklamıştı. Bu, Moody’s ve Fitch gibi diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlardan daha düşük. Reuters haber ajansına konuşan S&P uzmanlarından Frank Gill, Türkiye’deki siyasi değişikliklerin ülkenin mercek altında tutulmasına neden olduğunu kaydetti.

Gill, Erdoğan’ın yeni kabinede damadını Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirmesinin ardından “Hemen yargıya varmamak gerekir, ancak yine de görünen o ki karar alma mekanizması giderek merkezileşiyor” dedi.

Gill, “Kurumlar bağımsız olduğunda kamu görevlilerinin yetkisi olur, siyasi olmayan düzeyde teknik kararlar alırlar, ancak Türkiye’de artık durum böyle değil” diye konuştu.

S&P’ye göre Türkiye’nin yerli ve yabancı para cinsinden görünümü olumsuz. Kuruluş, finans piyasalarındaki baskının artması halinde Türkiye’nin görünümünün daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulunuyor. S&P’ye göre bu durumun Erdoğan’ın gelecekte atacağı adımlarla doğrudan ilintili.

“OHAL konusundaki politikanın ne olacağını, genel mali durumun ne olacağını yakından izliyoruz” diyen uzman sözlerini şöyle sürdürdü: “Kredi Garanti Fonu mekanizmasın daha da geliştirilecek mi? Bankaların fonlama kapasitesinin tamamına yakınının kullanıldığı gözönüne alındığında büyüme nereden gelecek?"

S&P, hükümetin, kamu borçlarını arttırabilecek şekilde ekonomiyi canlandıracak ek önlemler almaya başlayıp-başlamayacağını da sorguluyor.

Gill, Türkiye’nin çok büyük cari açıkları olduğuna dikkat çekerek, “Büyümeyi sürdürebilecek son sektör kamudur” dedi.

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