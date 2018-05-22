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SP ve Vatan Partisi Liste Sundu BTP Çekildi

22.05.2018 00:27 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) listesinde siyasette “küskün İslamcılar” olarak adlandırılan isimlere yer verildiği görülürken; 24 Haziran Genel Seçimleri oy pusulasında yer alacağı açıklanan Bağımsız Türkiye Partisi ise seçimden çekilme kararı aldı

SP ve Vatan Partisi Liste Sundu BTP Çekildi

Saadet Partisi (SP) listesinde siyasette “küskün İslamcılar” olarak adlandırılan isimlere yer verildiği görülürken; 24 Haziran Genel Seçimleri oy pusulasında yer alacağı açıklanan Bağımsız Türkiye Partisi ise seçimden çekilme kararı aldı.

Seçim takvimi uyarınca Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 24 Haziran için milletvekili aday listeleri sunulması için son gün olan bugün oldukça yoğun siyasi trafik yaşandı. YSK trafiğindeki sürpriz gelişme, Haydar Baş’ın Genel Başkanı olduğu Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) genel seçimlere katılmama kararı aldığını ilan etmesi oldu.

BTP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Terzi, YSK’ya elinde 600 kişilik milletvekili listesiyle geldi ancak bunu resmen sunmayacaklarını ve 24 Haziran seçimlerinden çekilmek üzere hazırladıkları dilekçeyi vereceklerini açıkladı. Bu seçimde rejim değişikliği olacağını, parlamenter sistemin değişerek, kuvvetler ayrılığı ilkesinin göz ardı edileceğini belirten Terzi, “Böyle bir değişikliğin arkasında olmak istemiyoruz. Gerek iktidar partisi gerek muhalefet partileri beraber bu rejim değişikliğinin ortak suçluları olarak tarihte yerlerini alacaklardır. Bu yapılanma içinde olmayı düşünmedik ve bugün partimizin yetkili kurullarınca alınan karar gereği 24 Haziran seçimlerine katılmama kararı aldık” dedi.

BTP, 1 Kasım Genel Seçimleri’nde 47 bin 995 oy almıştı.

Böylece 24 Haziran Genel Seçimleri’nde Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ittifaklar nedeniyle katılma kararı alması ardından BTP’nin çekilmesiyle birlikte 8 siyasi parti oy pusulasında olacak. Buna göre, pusulada soldan sağa doğru sırasıyla AKP, MHP, HÜDA-PAR, Vatan Partisi, HDP, CHP, Saadet Partisi ve İyi Parti logoları yer alacak.

SP listesinde kimler var?

SP listesinde siyasi tabiriyle “küskün İslamcı” isimlerin buluşturulduğu ifade edildi. Bu bakımdan HDP içerisinde açıklamalarıyla eleştirilen ve istifa eden Diyarbakır Milletvekili Altan, SP’ye geçiş yaptı. Ancak Tan, Diyarbakır yerine SP’nin listesinde İstanbul üçüncü bölge 1. Sırada aday gösterildi.

Diyarbakır’daki bir başta aday ise, Refah Partisi’den ve Fazilet Partisi’nden milletvekilliği yapan Seyit Haşim Haşimi oldu. Haşimi, Diyarbakır’da 1. Sırada aday.

AKP kuruluşundan itibaren görev alan ve ilk iktidar sürecinde TBMM 22. Dönemi’nde Adıyaman Milletvekili olan Ahmet Faruk Ünsal da SP listesinde. Ünsal, başörtüsü gibi İslami kesime ilişkin insan hakları sorunlarını gündeme taşıyan MAZLUMDER’in genel başkanlığıyla tanınıyor. Eşi Fatma Bostan Ünsal da, aktivist kimliğiyle bilinirken; AKP’nin ilerleyen döneminde Ünsal çifti eleştirel tutumları nedeniyle partiden dışlanmıştı. Ahmet Faruk Ünsal, Gaziantep 1. Sırada aday yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde SP’nin başka dikkat çekici adayı ise DYP kökenli Faris Özdemir olarak ifade edildi. Kürt kökenli işadamı Özdemir, geçmişte olduğu gibi Batman’da seçilmeyi deneyecek. Özdemir, Batman 1. Sırada aday.

SP listesinde ayrıca Ergenekon sürecinde yargılanan Emekli Hakim Tanju Güvendiren’in Ankara birinci bölge 1. Sırada adaylığı ise dikkat çekti.

Vatan Partisi listesi nasıl?

Vatan Partisi, aday listesini gençlere en fazla yer veren siyasi parti olarak tanıttı. Listede, 45 ilde Vatan Partisi’nin gençlik örgütleri Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Öncü Gençlik’ten 120 aday olduğu duyuruldu.

Listesinde gençler yanı sıra kadınlara ağırlık verdiğini vurgulayan Vatan Partisi, 600 kişi içerisinde 150 kadın aday olduğunu bildirdi. Listede, Adana, Aydın, Bursa, Hatay, Mersin, İstanbul ve İzmir illerinde 1. Sıralara kadın adaylar yerleştirildi. Bolu ve Düzce’nin tüm adayları ise kadın olarak yerleştirildi.

Vatan Partisi’nin, eski Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla yakın ilişkisi de listeye yansıdı. AKP döneminde 2013 yılında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla emekli edilen Emekli Tümamiral Soner Polat, en üst rütbeli isim oldu. Emekli Kurmay Albay Hasan Atilla Uğur gibi isimler de listede.

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