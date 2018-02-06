SpaceX Güneş Yörüngesine Tesla Yolluyor

SpaceX firması, en büyük roketini uzaya fırlatmaya hazırlanıyor. Şirketin planları yolunda giderse, spor bir araba Güneş’in yörüngesine yerleştirilecek.

‘Falcon Heavy’ roketi Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılacak.

Üç besleyici roket ve 27 motoru olan roket, 2 milyon kilogram itme gücünde. Eğer fırlatma başarılı olursa, günümüzde fırlatılmış ve 45 yıl önce NASA’nın astronotları uzaya taşıdığı Satürn 5 roketlerinden sonra fırlatışmış en güçlü roket olacak.

Benzer test roketleri çelik, beton gibi malzemeleri ağırlık olarak taşırken, SpaceX’in sahibi Elon Musk roketin içine kırmızı Tesla arabalarından yerleştirecek.

Direksiyonun başında da ‘Starman’- ‘Yıldızadam’ olacak ve amaç aracı Güneş’in yörüngesine sokmak.

Musk geçen ay paylaştığı Twitter mesajında, uzayda sonsuza kadar bir arabanın ilerliyor olması fikrini beğendiğini, belki gelecekte milyonlarca yıl sonra bunun uzaylılar tarafından keşfedilebileceğini söyledi.