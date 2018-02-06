HABER

SpaceX Güneş Yörüngesine Tesla Yolluyor

06.02.2018 20:15 | Son Güncelleme

SpaceX firması, en büyük roketini uzaya fırlatmaya hazırlanıyor. Şirketin planları yolunda giderse, spor bir araba Güneş’in yörüngesine yerleştirilecek

SpaceX Güneş Yörüngesine Tesla Yolluyor

SpaceX firması, en büyük roketini uzaya fırlatmaya hazırlanıyor. Şirketin planları yolunda giderse, spor bir araba Güneş’in yörüngesine yerleştirilecek.

‘Falcon Heavy’ roketi Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılacak.

Üç besleyici roket ve 27 motoru olan roket, 2 milyon kilogram itme gücünde. Eğer fırlatma başarılı olursa, günümüzde fırlatılmış ve 45 yıl önce NASA’nın astronotları uzaya taşıdığı Satürn 5 roketlerinden sonra fırlatışmış en güçlü roket olacak.

Benzer test roketleri çelik, beton gibi malzemeleri ağırlık olarak taşırken, SpaceX’in sahibi Elon Musk roketin içine kırmızı Tesla arabalarından yerleştirecek.

Direksiyonun başında da ‘Starman’- ‘Yıldızadam’ olacak ve amaç aracı Güneş’in yörüngesine sokmak.

Musk geçen ay paylaştığı Twitter mesajında, uzayda sonsuza kadar bir arabanın ilerliyor olması fikrini beğendiğini, belki gelecekte milyonlarca yıl sonra bunun uzaylılar tarafından keşfedilebileceğini söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Aleyna Tilki'nin son hali şoke etti!

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Müge Anlı'nın eski kocası Burhan Akdağ'dan Erdoğan'a mektup iddiası

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!

İstanbul'da 'Bitcoin' operasyounu! 1 milyon 300 bin liralık vurgun

İstanbul'da 'Bitcoin' operasyounu! 1 milyon 300 bin liralık vurgun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrupa Birliği'nden Afrin mesajı

Avrupa Birliği'nden Afrin mesajı

Heyet Tahrir Şam, Suriye'deki bir örgütü Rus pilotun cesedini çalmakla suçladı

Heyet Tahrir Şam, Suriye'deki bir örgütü Rus pilotun cesedini çalmakla suçladı

Tayvan'da depremin ardından korkunç görüntüler

Tayvan'da depremin ardından korkunç görüntüler

ABD: 'Taner Kılıç’ın Yeniden Tutuklanmasından Derin Rahatsızlık Duyuyoruz'

ABD: 'Taner Kılıç’ın Yeniden Tutuklanmasından Derin Rahatsızlık Duyuyoruz'

Çavuşoğlu: Tillerson'la açıkça konuşacağız

Çavuşoğlu: Tillerson'la açıkça konuşacağız

6 Şubat Salı Gününden Fotoğraflar

6 Şubat Salı Gününden Fotoğraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.