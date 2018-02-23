SpaceX Uzaya Yeni Uydu Gönderdi

SpaceX firması, İspanya’ya ait bir uyduyu bugün California’daki Vandenberg Hava Üssü’nden uzaya fırlattı

İspanyol PAZ uydusu SpaceX’in Falcon 9 isimli roketi kullanılarak fırlatıldı. Uydu, İspanya hükümeti ve özel şirletler için dünyanın radar görüntülerini alacak.

Roketin aynı zamanda ikinci bir kargosu daha vardı. SpaceX CEO’su Elon Musk’ın dünyanın uç noktalarında internet erişimi oluşturmak için başlattığı ‘Starlink’ projesini test etmek için iki küçük uydu da uzaya gönderildi.

Şirket, bu yolla internet erişimi sağlayarak gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Aralık ayında milyonlarca kişi SpaceX’in bir başka fırlatılışını gökyüzünde izlemiş, bazıları tarafından bunun bir roket saldırısı olduğu zannedilmişti.

Bugünkü fırlatılış, bulutlar yüzünden tam gözlemlenemedi.