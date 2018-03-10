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Spahn: AfD seçmenlerinin hepsi Nazi değil

10.03.2018 17:33 | Son Güncelleme

Almanya'nın müstakbel Sağlık Bakanı Jens Spahn, sağ popülist AfD'ye oy veren seçmenlerin hepsinin kayıp Naziler olmadığını söyledi.

Spahn: AfD seçmenlerinin hepsi Nazi değil

Spahn, CDU'nun bu seçmenleri geri kazanmayı hedeflediğini ifade etti.Almanya'da yeni kurulacak hükümette Sağlık Bakanı olarak görev almaya hazırlanan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Jens Spahn, sağ popülist parti Almanya İçin Alternatif'ye (AfD) oy veren Alman seçmenleri geri kazanmak istediklerini söyledi.

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada Spahn, "Daha önce CDU'ya oy verip de şimdi AfD'yi seçen bir milyon seçmen kayıp Nazi değildir" dedi. Spahn, bu seçmenleri yeniden CDU'ya kazandırmak istediklerini kaydetti.

AfD'nin sağ kanadını temsil eden Björn Höcke gibi politikacıların "ırkçı, antidemokrat ve Yahudi düşmanı beyanlarda bulunduklarını ve toplumu kışkırtıp böldüklerini" vurgulayan Spahn, "Bu partiye oy veren herkes oyuyla kimi desteklediğini bilmeli" şeklinde konuştu.

"Kültürel güvenlik" vurgusu

Spahn, Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile kurulacak olan yeni büyük koalisyonun "devletin eylem kabiliyetine olan güveni geri kazanması" gerektiğini de söyledi.

Yeni kabinenin en genç bakanı olacak olan 37 yaşındaki Spahn, CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel'in mülteci politikasına karşı benimsediği eleştirel tutumla tanınıyor.

24 Eylül 2017'deki seçimlerde oyların yüzde 12,6'sını alan AfD, Federal Meclis'te muhalefet partisi olarak varlık gösterecek. 24 Eylül'de yaklaşık 980 bin CDU seçmeninin AfD'ye kaydığı tahmin ediliyor.

AFP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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