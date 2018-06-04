SPD: ABD'ye karşı kenetlenmeliyiz

"Birlik ve beraberliği sürdürmemiz gerektiği görüşündeyiz" diyen Nahles, AB'nin "Euro'nun kriz-geçirmez olması için çalışması gerektiğini" vurguladı. Avrupa gündemini maliye politikasının yanı sıra "asgari toplumsal standartların" meşgul etmesi gerektiğini belirten Nahles, Avrupa'nın "yalnızca maliye politikası üzerinden algılanmaması gerektiğini" söyledi.

Pazartesi günü partisinin meclis grubunun Berlin'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunan Nahles, "Bu ticaret savaşları ve gümrük vergileri ile 'America First' (Önce Amerika) siyaseti karşısında tek bir doğru yanıt olduğunda hemfikiriz, 'Europe United' (Birleşik Avrupa)" sözlerini sarf etti.

Nahles, AB'nin Almanya için "varoluşsal" öneme sahip olduğunu söyledi.Almanya'da hükümet ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri Andrea Nahles, Avrupa ile ABD arasındaki ticari anlaşmazlıkta Washington'a karşı kenetlenme çağrısı yaptı.

Toplantıda SPD, AB'nin sosyal boyutunun güçlendirilmesi ve Avrupa Parlamentosu'nun haklarının artırılmasını öngören bir karar tasarısını onayladı. Avrupa'da "daha güçlü bir birlik ve beraberliğin" ve reformların daha hızlı hayata geçirilmesini öngören tasarıda, bir "Avrupa sosyal paktı" oluşturulması talebinde bulunuluyor.

Nahles, Nisan ayında düzenlenen parti kongresinde oyların yüzde 66'sını alarak genel başkan seçilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayında aldığı kararla aralarında AB, Kanada ve Meksika'nın bulunduğu ülkelerden ithal ettiği çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. AB, Kanada ve Meksika'nın aralarında bulunuğu bazı ülkeleri ilk önce bir ay, ardından 1 Haziran'a kadar olmak üzere bir ay daha bu vergilerinden muaf tutulmuştu. Ancak AB, Kanada ve Meksika ile yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamaması nedeniyle ABD 1 Haziran itibariyle bu ülkelerden ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Karar üzerine Kanada ve Meksika misilleme kararı aldıklarını açıklamıştı. AB de ABD'den ithal edilen bazı ürünler için ek gümrük vergisi uygulamaya hazırlanıyor.

dpa,AFP/BÜ,GY

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