SPD lideri Schulz başkanlığı bırakıyor

Almanya'da geçen Eylül'deki genel seçimlerde aldığı ağır yenilgiden bu yana partinin başında kalıp kalmayacağı tartışılan Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz görevinden çekileceğini açıkladı. SPD'li yetkililerin Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamaya göre, Schulz koltuğunu partinin meclis grup başkanı Andrea Nahles'e bırakacak.

Schulz'un kararına gerekçe olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemdeki en ağır seçim yenilgisini alan partinin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu gösterdiği ve SPD'nin ancak yeni bir yüzle toparlanmasının mümkün olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Genel seçimler sonrası partisinin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile büyük koalisyona gitmeyeceklerini kesin bir dille ifade eden Schulz, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın devreye girmesinin ardından fikir değiştirmişti. Schulz daha sonra da SPD içinde büyük koalisyona karşı çıkan kesimin yoğun eleştirilerine rağmen CDU/CSU ile görüşmelere başlamıştı. Üç partinin bugün koalisyon anlaşması üzerinde mutabık kaldıkları açıklanmıştı.

Koalisyon anlaşması, 20 Şubat-2 Mart tarihleri arasında SPD üyelerinin onayına sunulacak. 62 yaşındaki Schulz'un oylamanın ardından koltuğunu devredeceği bildirildi.

Schulz'un yeni kurulacak hükûmette dışişleri bakanlığı görevini üstlenmesi bekleniyor.

DW,RTR,dpa/SÖ,CÖ

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