SPD'de genel başkanlık kavgası

Schulz'un yerine gelmeye hazırlanan Nahles'e parti içinden itiraz sesleri yükseliyor.Sosyal Demokrat Parti (SPD) şu günlerde Alman kamuoyunda Hristiyan Birlik partileri ile üzerinde uzlaşılan koalisyon anlaşmasından ziyade parti içindeki personel tartışmaları ile gündemde. Parti genel başkanı Martin Schulz ile halihazırda dışişleri bakanlığı görevini yürüten Sigmar Gabriel arasındaki dışişleri bakanlığına ilişkin polemik, Schulz'un "partiyi korumak" amacıyla kurulacak hükümette görevi almayacağını açıklaması ile kısmen yatıştı. Ancak parti şimdi de genel başkanlığı Schulz'dan devralmaya hazırlanan SPD Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles'e ilişkin tartışmalarla çalkalanıyor. Nahles tartışmaların odağında SPD Genel Başkanı Martin Schulz, Hristiyan Birlik partileri ile "Büyük Koalisyon" sözleşmesi üzerinde uzlaşmasının ardından parti genel başkanlığından çekileceğini ve bu görevi SPD Meclis Grup Başkanı andrea Nahles'e devretmek istediğini söylemişti. Bugün Berlin'de bir araya gelecek parti üst kurullarının toplantısı sırasında Schulz'un resmen görevinden feragat etmesi halinde Nahles'in bu görevi parti kongresine kadar vekaleten devralması bekleniyor.

Ancak Berlin ve Schleswig-Holstein eyaletlerindeki parti yönetimlerinin Andrea Nahles'in genel başkanlığı devralmasına sıcak bakmıyor. RBB Radyosunun haberine göre, Berlin SPD teşkilatında genel başkanlığı Nahles'in değil, "parti tüzüğüne uygun şekilde Schulz'un yardımcılarından birinin devralması" görüşü ağır basıyor. Die Welt'in haberine göre Schleswig-Holstein teşkilatı da parti yönetimine Nahles'in genel başkanlığa atanması önerisinden vazgeçme çağrısında bulundu. Nahles'e rakip Öte yandan Flensburg Belediye Başkanı Simone Lange, Andrea Nahles'e karşı adaylığını koyduğunu açıkladı. SPD'li politikacı parti yönetimine yazdığı mektupta, "Berlin'de parti tabanını dikkate almadan kararlar alanlara karşı parti üyelerinin tepki göstermesini anlayabiliyorum" dedi. Lange, SPD genel başkanlığının parti ve ülke için büyük bir anlamı olduğunu, bu göreve kimin geleceğinin "küçük bir grup tarafından kararlaştırılamayacağını" söyledi. SPD yetkilileri Nahles'in yanında Çok sayıda SPD'li üst düzey yetkili ise Nahles'in genel başkanlık görevini devralmasını destekliyor. SPD Genel Başkan Vekili Malu Dreyer, "SPD lidersiz kalamaz. Bu nedenle Martin Schulz'un Nahles'in bu görevi devralması yönündeki önerisi doğruydu" dedi. Dreyer, delegelerin ileriki bir tarihte yapılacak kongrede genel başkanlık konusundaki nihai kararını vereceğini söyledi. SPD genel başkan yardımcılarından Manuela Schwesig de Nahles'in göreve gelmesini destekleyerek "geriye kalan konular hakkında parti kongresinde karar verileceğini" söyledi.