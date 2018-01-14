SPD’de koalisyon hükümeti çatlağı

SPD'nin Saksonya Anhalt, Hessen ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinin parti teşkilatlarından itirazlar yükseliyor. CDU/CSU ile varılan mutabakatın yeterli olmadığı yönünde görüş beyan eden partililer değişiklik ve iyileştirme taleplerinde bulunuyor.

Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokratik Birlik (CDU), kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile SPD arasında yapılan ön görüşmeler geçen hafta mutabakatla sonuçlanmış, SPD Yönetim Kurulu, 6'ya karşı 34 oyla koalisyon müzakerelerine geçilmesine yeşil ışık yakmıştı.

Dikkatler nihai kararın verileceği 21 Ocak'taki SPD kongresine çevrildi.Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokratlar ile yeni bir koalisyon hükümeti kurmaya karşı çıkan Sosyal Demokrat siyasetçiler, SPD'nin 21 Ocak'ta yapacağı olağanüstü kongre öncesinde seslerini yükseltiyor.

Berlin'e hükümet eden SPD'li Belediye Başkanı Michael Müller de Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, mutabakatın bazı olumlu unsurlar içerdiğini, ancak konut sorunu, göç ve uyum gibi konularda yetersiz olduğunu söyledi.

24 Eylül genel seçimlerinden sonra SPD'de yapılan oylamada bu dönemde CDU/CSU ile koalisyon hükümetine girilmemesi, muhalefette kalınması yönünde net bir sonuç çıktığını hatırlatan Müller, "Aynı politikalarla, aynı koalisyon hükümeti verilecek doğru yanıt değil, belirleyici değişim olmaksızın koalisyon hükümetine devam edilmesi konusunda ikna olmuş değilim" görüşünü açıkladı.

SPD'nin Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Teşkilat Başkanı Michael Groschek de yaptığı açıklamada, parti tabanında "Merkel ile koalisyon konusunda şüphenin sürdüğünü" kaydetti.

Sosyal Demokratlara tepki

Öte yandan SPD'den yükselen itirazlar CDU ve CSU'da tepkilere yol açtı. CDU'nun etkili isimlerinden Thomas Stropl, mutabık kalınan konuların yeniden tartışmaya açılmayacağını, "üzerinde uzlaştığımız metin yapılacak görüşmelerin zeminini oluşturmakta, burada yer almayan konular koalisyon sözleşmesinde de yer almayacaktır" sözleriyle dile getirdi.